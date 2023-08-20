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Рубчинский: Физическое самочувствие немного подсаживается – играем каждые три дня

Премьер-лига
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Игрок рассказал о сложностях

Рубчинский: Физическое самочувствие немного подсаживается – играем каждые три дня

Фото: СК Днепр-1

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Полузащитник СК "Днепр-1" Валентин Рубчинский рассказал о состоянии команды после поражения от "Славии":

- Валентин, в каком моральном и физическом состоянии находится команда после вылета от "Славии" в Лиге Европы?

— Физическое самочувствие немного подсаживается, потому что играем каждые три дня плюс еще переезды, поэтому немного команда замучилась. Нравственное - нам нужна победа над "Оболонью", чтобы на Трнаву выйти с хорошими эмоциями и положительным результатом за плечами.

— Если прокручивать в голове последний матч против "Славии", чего "Днепру-1" не хватило для того, чтобы победить престиж?

— Немножко провалили первую игру из-за того, что не настроились на соперника должным образом. Не смогли соблюсти правильную тактику, в итоге проиграли борьбу, а с ней и матч – 0:3. Во второй игре уже было проблематично отыграться. Но мы бились до конца, отдали все силы, чтобы не было стыдно и перед болельщиками и перед самими собой, – сказал Рубчинский.

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В статье: Славия (Прага) СК Днепр-1 Валентин Рубчинский
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Источник:
Сайт УПЛ

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