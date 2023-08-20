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УПЛ. Кривбасс — Шахтер 3:3. Вернидуб дал бой

Премьер-лига
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"Кривбассу" удалось отобрать очки у действующего чемпиона

УПЛ. Кривбасс — Шахтер 3:3. Вернидуб дал бой

Александр Приходько

Любомир Сірський Автор UA-Футбол
Новина українською

Юрий Вернидуб имеет особые отношения с донецким "Шахтером", ведь где бы он ни работал — "Заря", "Шериф" или нынешний "Кривбасс" — он всегда дает бой этому клубу. И именно так были настроены хозяева поля в Кривом Роге. Матч не обещал быть легкой прогулкой для "горняков", ведь только 14 матчей из 44 были "сухими" для одного из клубов. А значит, все готовились к бою.

Поединок начался довольно активно — игроки обеих команд совершали рывки, чтобы найти путь к воротам соперника. "Шахтер" традиционно играл на высоком прессинге, а "Кривбасс" старался искать пробелы на флангах и разгонять атаки через Хомченовского и Задераку. Желание контролировать мяч вызывало жесткие стыки и фолы (преимущественно со стороны хозяев поля). Однако настойчивость и инициативность горняков завершились голом на 8-й минуте: Зубков роскошно навесил на Кащука, который легко переиграл кипера "Кривбасса" с нескольких метров — 0:1. Казалось, что в этом моменте форвард "Шахтера" находился в офсайде, однако эта великолепная тактическая атака была просчитана до мелочей. Таймингу каждого действия можно просто поаплодировать.

После быстрого гола гости продолжили доминирование и контроль игры. Игроки совершали атаку за атакой, однако возникали проблемы в виде офсайдов или слабых ударов мимо ворот. Однако ждать пришлось недолго: на 18-ой минуте квартет "горняков" Зубков-Бондаренко-Сикан-Крыськив обыгрался между собой на чужой половине поля, и последний пробил точно в ворота Клищука — 0:2. Через несколько мгновений счет можно было доводить до разгромного, однако Степаненко помешала штанга.

Второй гол заставил "Кривбасс" окончательно проснуться и команда пошла всеми силами вперед. "Бело-черно-красным" понадобилось два стандарта и две атаки, чтобы Хомченовский смог забить с передачи Дибанго — 1:2. Примечательно, что Гочолейшвили потерял мяч на ровном месте у собственной штрафной площадки, хотя фланги должны были бы действовать надежнее. Эта слабость просматривалась и в дальнейшем, когда криворожане снова искали путь к воротам Ризныка несмотря на сильный прессинг (например, момент Кожушко).

Однако какая-то непонятная сила (а может и адская украинская жара) заставила Клищука на 42-й минуте ошибиться и подарить мяч Бондаренко. Далее скидка на Крыськива, который стоял перед пустыми воротами — 1:3. Эта роковая ошибка вместе со вчерашним ляпом Исенко точно войдут в сборник самых курьезных моментов всего сезона. Но "Кривбасс" сдаваться не собирался и сразу после розыгрыша мяча послал его на фланг Дибанго. Далее снова роскошная фланговая атака и голевой пас на Кожушко — 2:3. Все произошло слишком быстро, что защитники "Шахтера" даже не поняли, что происходит. Однако форвард "бело-черно-красных" исправил свою ошибку и отправил команды на перерыв при минимальном преимуществе гостей. Наиболее красноречивыми были лица коучей обеих команд — полное отсутствие эмоций.

Во втором тайме Клищук, похоже, понял собственную ошибку и в дальнейшем начал играть проще, вводя мяч в игру дальним ударом. Команды, которые в первом тайме играли на атаку, стали действовать несколько медленнее и более методично искать пути к голам. "Кривбасс" стал действовать более позиционно в нападении, а у "горняков" более заметным был Топалов, который на протяжении всей игры раз за разом показывал свою скорость и пытался создавать моменты для одноклубников. Хотя первый угловой для криворожан мог стать эквалайзером, однако обе попытки забить были неудачными — Стецькову помешала стойка, а затем и защитник "Шахтера".

Эмоции игроков были на пределе, и это было заметно как в рисунке игры, так и на стандартах. Однако хозяева поля уже в третий раз воспользовались прорывом фланга: Топалов не успел за Задеракой, тот прекрасно навесил на Бескоровайного, который расстрелял ворота Ризныка головой с двух метров — 3:3. Преимущество было потеряно, и "горняки" начали еще активнее прессинговать Клищука, чтобы спровоцировать на очередную ошибку. При этом "Кривбасс" срывал атаку за атакой... Одна такая попытка закончилась второй желтой и удалением для Хомченовского за фол против Назарины. Однако этот момент был довольно спорным и требовал привлечения VAR: и правда, капитан "Кривбасса" как будто бессознательно сбил своего визави после игры в мяч.

Шоу видеоповторов продолжилось через несколько минут, когда Бондаренко в игровом эпизоде явно наступил Бизимане на ногу. Однако этот момент был очень и очень красноречивым — вторая красная в этом сезоне для защитника "Шахтера". Последние минутки в целом были богатыми на фолы и карточки — Близниченко и Понедельник получили предупреждения за срывы атак, а Чигринский получил две желтые за 6 минут (сбитие Дебелко перед собственной штрафной и фол в центре поля). Судьбу ветерана украинского футбола снова решила его величество VAR. Несмотря на кучу прострелов и стандартов за последние полчаса поединка, счет остался прежним. "Кривбасс" приобретает драгоценные очки, а действующий чемпион теряет возможность возглавить турнирную таблицу. Вернидуб дал бой и точно был доволен результатом.

УПЛ. 4 тур

20 августа. Кривой Рог. Стадион "Горняк"

Арбитр в поле — Андрей Коваленко. Арбитр VAR — Максим Козиряцкий

“Кривбасс” — “Шахтер” 3:3

Голы: Хомченовский 24, Кожушко 43, Бескоровайный 64 — Кащук 8, Крыськив 18, 42

"Кривбасс": Клищук, Понедельник, Бескоровайный, Стецьков, Дибанго, Илич (Приходько 81), Бизимана (Близниченко 81), Задерака, Лунев (Вакулко 71), Хомченовский, Кожушко (Дебелко 46)

Запасные: Маханьков, Хома, Рябов, Виливальд, Приходько, Кузык, Семотюк, Дебелко, Вакулко, Близниченко, Устименко

“Шахтер”: Ризнык, Гочолеишвили (Конопля 90+5), Чигринский, Матвиенко, Степаненко, Криськив (Келси 62), Зубков (Вьюнник 90+5), Топалов, Бондаренко, Кащук (Назарина 62), Сикан (Невертон 89)

Запасные: Пузанков, Твардовский, Кастилло, Вьюнник, Келси, Педриньо, Конопля, Очеретько, Фарина, Назарина, Козик, Невертон

Предупреждения: Хомченовский 10, Бескоровайный 32, Кожушко 32, Понедельник 87, Близниченко 90+7 — Топалов 35

Удаление: Хомченовский 74 (вторая желтая) — Бондаренко 84 (прямая красная), Чигринский 90+5 (вторая желтая)

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Шахтер (Донецк) УПЛ
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Комментарии (30)
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Геродот (Винница)
20.08.2023 в 22:42
Это же надо - вести 2:0, потом 3:1 и получить ничейку. А могли и проиграть, не подари Клищук Шахтеру третий гол. Причин наверное много. Но одна из ключевых, это старая болячка Шахтера - очень слабая игра в защите. За первые четыре тура - во всех играх Шахтер пропускал. Крайне слаб, как правый защитник, Гочолейшвили. Первые два гола на его совести, его как пацана на скорости обыгрывали форварды Кривбасса. Не лучше игра и в центре защиты. Все голы были забиты после прострелов в центральную зону, за которую отвечал в первую очередь Чигринский. Хорошее усиление получили - не сыграл как надо в защите, да еще и красную заработал. Еще одна проблема - наличие в команде игроков не отвечающих ее уровню. Среди них, как по мне, Топалов, Очеретько, Бондаренко. Последний вообще умудрился за первых четыре тура получить две красные карточки, сегодня совсем не был заметен. Совсем не оправдывает выданых ему авансов Сикан, обещавший забить 18 голов за сезон. Его проблема, на мой взгляд, в том, что он плохо читает игру. Поэтому часто запаздывает к мячу, когда возникает голевой момент. Сегодня это тоже бросалось в глаза. Тут ему надо учиться у Траоре. Ну и заметно также, что Шахтеру на всю игру не хватает физики. А это уже косяки тренера. Поэтому и были сняты в средине игры Каськив и Кащук, забившие все голы. А вышедшие на замену никак игру не усилили. Едва ничью отстояли. В общем у Леувена работы еще полно. Игра же Кривбасса понравилась - боевые хлопцы, еще многим командам попортят жизнь.
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0
megrivan (Курячі Лози)
20.08.2023 в 22:04
День трилерів! Що стосується карток і вилучень, то Бондаренко І Чигринський вилучені по ділу. У випадку Хомченовського не все так просто, бо він не грав прямою ногою, а рухом від коліна вибив м'яч. Тільки після цього гравець "Шахтаря" впав, хоча нога Хомченовського його не зачепила. Тепер будемо чекати рішення КДК, наприклад, такого: Чигринського - умовно на один тайм, бо поважна людина; Бондаренка на одну гру і одну умовно, бо треба набирати форму для ігор за збірну.
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+2
-1
Siren05 (Мариуполь)
20.08.2023 в 21:59
У Чигринского за 2 жёлтые точно красная. А остальные - максимум жёлтые карточки. Где-то так. И надоело остоянное нытьё и давление на судей Вернидуба. Из-за этого у меня к Вернидубу отношение не очень позитивное. Вроде бы все его команды славятся бойцовскими качествами ( "мужики" ), а он сам какой-то истерик... Это я так думаю, не все, конечно, будут со мной согласны... А данная игра понравилась, нескучная это точно. Одна из лучших в этом ЧУ!
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-1
Грязный Гаррик (C)
20.08.2023 в 21:58
Главное что такие матчи как и у ДК помогут сборникам перед играми с Италией и Англиками..
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0
0
Грязный Гаррик (C)
20.08.2023 в 21:56
Матч супер!Эль Классико!Кривбасс это мощь,жду их в ЕК-за них стыдно не будет.Шахтер тоже молодцы,Чигро играет будто сейчас 2010 год.Спасибо за матч!Жаль Кривбассу немного не хватило дожать...
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0
-1
oda1979 (Запорожье)
20.08.2023 в 21:45
Судейка посадил Кривбасс на карточки в первом тайме и тем усложнил игру Кривбассу. Нешахтеры в честный футбол играть не способны.
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0
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scorpius (Ck)
20.08.2023 в 21:49
Как там Павелко поживает? Когда на волю?
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0
0
shtrunc (Донецк-Хайфа)
20.08.2023 в 21:43
Прямая красная Бондаренко... наступил на ногу. ДД-Оболонь сегодня таких наступов было с десяток. Наши судьи мочат.
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0
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Monte Kristo (Київ)
20.08.2023 в 21:29
Хороший матч. Побольше таких. У Левена работи не почятий край.
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+1
0
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Баpceлиниуc
20.08.2023 в 21:29
Кривбасс мужики, ёпты.
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0
0
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scorpius (Ck)
20.08.2023 в 21:33
Ваши афро-кривбассовцы понравились, хорошую рекламу себе сегодня сделали.
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0
0
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Баpceлиниуc
20.08.2023 в 21:55
Дибанго приятно удивляет в последнее время. Прогрессирует однозначно парень чернокожий. Как бы не увели.
0
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Cassid (Kiev)
20.08.2023 в 21:24
После таких красных кто-то еще будет говорить про работу Шахтера с судьями?
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0
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scorpius (Ck)
20.08.2023 в 21:25
Конечно будут, упоротые никуда ж не делись
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+3
0
shura73 (угледар)
20.08.2023 в 21:33
4 матча-6 пропущенных -вот главная проблема.плюс эти "нужные"замены на 89-90 минутах.и бревно сикан весь матч на поле
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0
0
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scorpius (Ck)
20.08.2023 в 21:22
Шахтер уже по традиции в первом тайме продемонстрировал, как он хочет играть в этом сезоне. Так же по традиции во втором играть перестает. Мне это напоминает демо-версию платного софта или ott когда кончается пробный период. Ну и Бондаренко - я надеюсь что Леувен начнет делать выводы и наигрывать в центр Кастилло или кого-то там еще.
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0
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Romerik (YNWA)
20.08.2023 в 21:21
Навіть при Йові такої х*йні не було) Надіюсь ахмет задоволений) Але і суддя ще той клоун. Нах*я свистіти кожен грубий стик. В АПЛ за такі порушення дали максимум 1 червону. А тут свистить голова тупа, бо ніженкам бобо. Ще пів року мук і позору в упл і лч і голандець піде за всім відомим кораблем з такими результатами
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Kondor (Веселе)
20.08.2023 в 21:25
Установка ему была такая!
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shura73 (угледар)
20.08.2023 в 21:18
пусть голландец забирает ..... бондаренко,сикана и топалова и следует за кучером
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Грязный Гаррик (C)
20.08.2023 в 21:57
Узбагойся...дефективный
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0
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Скачков Леонід (Рівне)
20.08.2023 в 21:17
Кривбас-Шахтар 3-2.Подарунок від воротаря не рахується.
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scorpius (Ck)
20.08.2023 в 21:19
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shura73 (угледар)
20.08.2023 в 21:20
чем твоё ......динамо лучше?
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Kondor (Веселе)
20.08.2023 в 21:17
Це не Вернидуб дав бiй-це суддя старався. Хоча задоволення я получив .Тепер будем чекати включення продажного КДК
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наварін (Київ)
20.08.2023 в 21:16
Юрій Миколайович Вернидуб!!! Слава Тренеру!
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+3
-3
C_Ballack (Днепр)
20.08.2023 в 21:15
О лузеры номер 3
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scorpius (Ck)
20.08.2023 в 21:15
До вас нам далеко, вы вне конкуренции))
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C_Ballack (Днепр)
20.08.2023 в 21:28
Очень далеко, вести 1-3, а закончить 3-3 с двумя красными. Прям пропасть)))
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scorpius (Ck)
20.08.2023 в 21:31
Ну да согласен,это было не так феерично, как "волевой" просёр дебютанту
0
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scorpius (Ck)
20.08.2023 в 21:15
Жесткая вышла заруба!
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