УПЛ. Кривбасс — Шахтер 3:3. Вернидуб дал бой

Юрий Вернидуб имеет особые отношения с донецким "Шахтером", ведь где бы он ни работал — "Заря", "Шериф" или нынешний "Кривбасс" — он всегда дает бой этому клубу. И именно так были настроены хозяева поля в Кривом Роге. Матч не обещал быть легкой прогулкой для "горняков", ведь только 14 матчей из 44 были "сухими" для одного из клубов. А значит, все готовились к бою.

Поединок начался довольно активно — игроки обеих команд совершали рывки, чтобы найти путь к воротам соперника. "Шахтер" традиционно играл на высоком прессинге, а "Кривбасс" старался искать пробелы на флангах и разгонять атаки через Хомченовского и Задераку. Желание контролировать мяч вызывало жесткие стыки и фолы (преимущественно со стороны хозяев поля). Однако настойчивость и инициативность горняков завершились голом на 8-й минуте: Зубков роскошно навесил на Кащука, который легко переиграл кипера "Кривбасса" с нескольких метров — 0:1. Казалось, что в этом моменте форвард "Шахтера" находился в офсайде, однако эта великолепная тактическая атака была просчитана до мелочей. Таймингу каждого действия можно просто поаплодировать.

После быстрого гола гости продолжили доминирование и контроль игры. Игроки совершали атаку за атакой, однако возникали проблемы в виде офсайдов или слабых ударов мимо ворот. Однако ждать пришлось недолго: на 18-ой минуте квартет "горняков" Зубков-Бондаренко-Сикан-Крыськив обыгрался между собой на чужой половине поля, и последний пробил точно в ворота Клищука — 0:2. Через несколько мгновений счет можно было доводить до разгромного, однако Степаненко помешала штанга.

Второй гол заставил "Кривбасс" окончательно проснуться и команда пошла всеми силами вперед. "Бело-черно-красным" понадобилось два стандарта и две атаки, чтобы Хомченовский смог забить с передачи Дибанго — 1:2. Примечательно, что Гочолейшвили потерял мяч на ровном месте у собственной штрафной площадки, хотя фланги должны были бы действовать надежнее. Эта слабость просматривалась и в дальнейшем, когда криворожане снова искали путь к воротам Ризныка несмотря на сильный прессинг (например, момент Кожушко).

Однако какая-то непонятная сила (а может и адская украинская жара) заставила Клищука на 42-й минуте ошибиться и подарить мяч Бондаренко. Далее скидка на Крыськива, который стоял перед пустыми воротами — 1:3. Эта роковая ошибка вместе со вчерашним ляпом Исенко точно войдут в сборник самых курьезных моментов всего сезона. Но "Кривбасс" сдаваться не собирался и сразу после розыгрыша мяча послал его на фланг Дибанго. Далее снова роскошная фланговая атака и голевой пас на Кожушко — 2:3. Все произошло слишком быстро, что защитники "Шахтера" даже не поняли, что происходит. Однако форвард "бело-черно-красных" исправил свою ошибку и отправил команды на перерыв при минимальном преимуществе гостей. Наиболее красноречивыми были лица коучей обеих команд — полное отсутствие эмоций.

Во втором тайме Клищук, похоже, понял собственную ошибку и в дальнейшем начал играть проще, вводя мяч в игру дальним ударом. Команды, которые в первом тайме играли на атаку, стали действовать несколько медленнее и более методично искать пути к голам. "Кривбасс" стал действовать более позиционно в нападении, а у "горняков" более заметным был Топалов, который на протяжении всей игры раз за разом показывал свою скорость и пытался создавать моменты для одноклубников. Хотя первый угловой для криворожан мог стать эквалайзером, однако обе попытки забить были неудачными — Стецькову помешала стойка, а затем и защитник "Шахтера".

Эмоции игроков были на пределе, и это было заметно как в рисунке игры, так и на стандартах. Однако хозяева поля уже в третий раз воспользовались прорывом фланга: Топалов не успел за Задеракой, тот прекрасно навесил на Бескоровайного, который расстрелял ворота Ризныка головой с двух метров — 3:3. Преимущество было потеряно, и "горняки" начали еще активнее прессинговать Клищука, чтобы спровоцировать на очередную ошибку. При этом "Кривбасс" срывал атаку за атакой... Одна такая попытка закончилась второй желтой и удалением для Хомченовского за фол против Назарины. Однако этот момент был довольно спорным и требовал привлечения VAR: и правда, капитан "Кривбасса" как будто бессознательно сбил своего визави после игры в мяч.

Шоу видеоповторов продолжилось через несколько минут, когда Бондаренко в игровом эпизоде явно наступил Бизимане на ногу. Однако этот момент был очень и очень красноречивым — вторая красная в этом сезоне для защитника "Шахтера". Последние минутки в целом были богатыми на фолы и карточки — Близниченко и Понедельник получили предупреждения за срывы атак, а Чигринский получил две желтые за 6 минут (сбитие Дебелко перед собственной штрафной и фол в центре поля). Судьбу ветерана украинского футбола снова решила его величество VAR. Несмотря на кучу прострелов и стандартов за последние полчаса поединка, счет остался прежним. "Кривбасс" приобретает драгоценные очки, а действующий чемпион теряет возможность возглавить турнирную таблицу. Вернидуб дал бой и точно был доволен результатом.

УПЛ. 4 тур

20 августа. Кривой Рог. Стадион "Горняк"

Арбитр в поле — Андрей Коваленко. Арбитр VAR — Максим Козиряцкий

“Кривбасс” — “Шахтер” 3:3

Голы: Хомченовский 24, Кожушко 43, Бескоровайный 64 — Кащук 8, Крыськив 18, 42

"Кривбасс": Клищук, Понедельник, Бескоровайный, Стецьков, Дибанго, Илич (Приходько 81), Бизимана (Близниченко 81), Задерака, Лунев (Вакулко 71), Хомченовский, Кожушко (Дебелко 46)

Запасные: Маханьков, Хома, Рябов, Виливальд, Приходько, Кузык, Семотюк, Дебелко, Вакулко, Близниченко, Устименко

“Шахтер”: Ризнык, Гочолеишвили (Конопля 90+5), Чигринский, Матвиенко, Степаненко, Криськив (Келси 62), Зубков (Вьюнник 90+5), Топалов, Бондаренко, Кащук (Назарина 62), Сикан (Невертон 89)

Запасные: Пузанков, Твардовский, Кастилло, Вьюнник, Келси, Педриньо, Конопля, Очеретько, Фарина, Назарина, Козик, Невертон

Предупреждения: Хомченовский 10, Бескоровайный 32, Кожушко 32, Понедельник 87, Близниченко 90+7 — Топалов 35

Удаление: Хомченовский 74 (вторая желтая) — Бондаренко 84 (прямая красная), Чигринский 90+5 (вторая желтая)