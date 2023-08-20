УПЛ. Днепр-1 - Оболонь 1:2. Движение по нисходящей

На фоне того, как тяжело "Днепр-1" борется за групповой этап еврокубков, и насколько важна для команды и клуба эта цель, матч с "Оболонью" выглядел проходным, рядовым. Но это именно тот случай, когда в рядовой ситуации нет права на ошибку. Кучер и так находится под давлением, потенциальная неудача во втором матче подряд с аутсайдером (неделю назад была ничья с "Минаем") могла крайне обострить положение. Не мытьем, так катанием, но "Днепру-1" нужна была победа.

При этом всему Кучер снова не побоялся принять неочевидные решения по стартовому составу. Без Бланко (даже в заявке), без Филиппова, но с Кивиндой и двумя новичками в резерве – Маркосом Андре и Фелипе Пиресом. Это важно. "Днепру-1" нужно не только добывать результат, но и наигрывать команду на будущее.

Матч начался и проходил спокойно. В неторопливом темпе. Возможно, на футболистов так влияла жара. А возможно, одни просто не могли прибавить темпа, а другие не спешили нагнетать. По крайней мере, "Днепр-1" выглядел хозяином ситуации, что подтвердилось в районе 10-й минуты, когда Кивинда мог забить ударом головой после передачи Сватка. Пробил неудачно, но это не изменило стратегию команды: неторопливо, но постоянно вперед.

Достигла апогея эта стратегия на 15-й минуте, когда Билл выиграл мяч после передачи с глубины, сбросил под удар Рубчинскому, тот пробил, но в момент удара в подкате против него пошел Артем Вовкун. Дмитрий Нагиев в этот момент выставлял блок.

Показалось, что Вовкун "срубил" именно партнера по команде, но судья назначил пенальти. Его уверенно реализовал Пихаленок.

"Оболонь" ничего не предлагала в ответ, но "Днепр-1" не торопился этим пользоваться. Для команды было бы полезно забить второй раз и снять большинство вопросов относительно победителя, но Билл свой момент не реализовал, а затем и Леднев завозился с мячом.

Намеком от "Оболони" был навес на Суханова, но уже полноценный аргумент, а не намек, произошел в начале второго тайма. Простая подача из глубины нашла на правом фланге Тарануху, который очень быстро сориентировался и мастерски выполнил. Прошло 18 секунд после возобновления игры.

После этого "Днепр-1" задвигался активнее. Типичный пример ситуации "пока петух не клюнет"… Последовали разрезные передачи в штрафную "Оболони", чего раньше не было. Но теперь не хватало последнего удара.

Собственно, не только теперь, но и весь матч – "Днепр-1" мало бил по воротам. Уже при счете 1:1 были попытки у Кравца и Леднева, но безуспешны. А время шло.

Повторилась ситуация, которая была в матче с "Минаем" – когда в конце "Днепру-1" пришлось рвать жилы во избежание потери очков с аутсайдером. Закарпатцы тогда тоже огрызались, как и сейчас киевляне. В одном из эпизодов Кинарейкин чуть не привез проблему, неудачно выйдя на перехват фланговой подачи. А в другом момент он прыгал за мячом во время дальнего удара, но не дотянулся.

Наконец, удар Груши с близкого расстояния – "Оболонь" могла даже выходить вперед. У "Днепра-1" на этом отрезке был только удар головой от Сватка. Слишком мало как для претендента на победу.

"Оболонь" не декларировала высокие цели, но делала высокие дела. Киевляне в конце воспользовались провалами днепрян в защите. Действительно, грех было этого не сделать, если такие свободные зоны... Краснопир ворвался в одну из таких после низовой передачи и уверенно пробил мимо Кинарейкина. Замена от Иващенко сыграла на сто процентов: ассист и гол от поднявшегося со скамейки футболиста.

"Оболонь" успела до конца матча еще однажды отправить мяч в сетку, но из офсайда. В общем, классный матч от киевлян. И полный провал "Днепра-1". Кто-то думал, что хуже, чем с "Минаем", быть не может? А вот нет. Движение по нисходящей продолжается.

Фото - Александр Приходько, UA-Футбол

УПЛ. 4-й тур. 20.08.2023

Ужгород. Стадион "Авангард"

Главный арбитр: Николай Балакин (Киевская область)

Ассистенты: Руслан Ермоленко (Чернигов), Денис Марченко (Чернигов)

СК "Днепр-1" - "Оболонь" 1:2

Голы: Александр Пихалёнок 16 (пен.) - Ростислав Тарануха 46, Игорь Краснопир 83

СК "Днепр-1": Яков Кинарейкин, Олег Горин (Игорь Когут 54), Александр Пихалёнок, Богдан Леднев (Фелипе Пирес 79), Валентин Рубчинский, Александр Каплиенко, Василий Кравец, Даниэль Кивинда (Александр Филиппов 46), Александр Сваток, Евгений Пасич (Эмилиано Пурита 71), Билл (Владимир Танчик 54)

"Оболонь": Назарий Федоривский, Владислав Приймак, Тарас Мороз, Александр Осман (Егор Прокопенко 46), Ростислав Тарануха, Олег Слободян (Виталий Груша 76), Павел Лукьянчук, Руслан Черненко, Дмитрий Нагиев (Игорь Мединский 61), Артем Вовкун (Дмитрий Фатеев 76), Сергей Суханов (Игорь Краснопир 46)

Предупреждения: Александр Пихалёнок 48, Александр Сваток 67 - Артем Вовкун 73