  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. УПЛ. Днепр-1 - Оболонь 1:2. Движение по нисходящей
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

УПЛ. Днепр-1 - Оболонь 1:2. Движение по нисходящей

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Первое в сезоне поражание команды Александра Кучера во внутреннем чемпионате, первый громкий успех киевлян

УПЛ. Днепр-1 - Оболонь 1:2. Движение по нисходящей

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

На фоне того, как тяжело "Днепр-1" борется за групповой этап еврокубков, и насколько важна для команды и клуба эта цель, матч с "Оболонью" выглядел проходным, рядовым. Но это именно тот случай, когда в рядовой ситуации нет права на ошибку. Кучер и так находится под давлением, потенциальная неудача во втором матче подряд с аутсайдером (неделю назад была ничья с "Минаем") могла крайне обострить положение. Не мытьем, так катанием, но "Днепру-1" нужна была победа.

При этом всему Кучер снова не побоялся принять неочевидные решения по стартовому составу. Без Бланко (даже в заявке), без Филиппова, но с Кивиндой и двумя новичками в резерве – Маркосом Андре и Фелипе Пиресом. Это важно. "Днепру-1" нужно не только добывать результат, но и наигрывать команду на будущее.

УПЛ. Днепр-1 - Оболонь 1:2. Движение по нисходящей - изображение 1

Матч начался и проходил спокойно. В неторопливом темпе. Возможно, на футболистов так влияла жара. А возможно, одни просто не могли прибавить темпа, а другие не спешили нагнетать. По крайней мере, "Днепр-1" выглядел хозяином ситуации, что подтвердилось в районе 10-й минуты, когда Кивинда мог забить ударом головой после передачи Сватка. Пробил неудачно, но это не изменило стратегию команды: неторопливо, но постоянно вперед.

Достигла апогея эта стратегия на 15-й минуте, когда Билл выиграл мяч после передачи с глубины, сбросил под удар Рубчинскому, тот пробил, но в момент удара в подкате против него пошел Артем Вовкун. Дмитрий Нагиев в этот момент выставлял блок.

УПЛ. Днепр-1 - Оболонь 1:2. Движение по нисходящей - изображение 2

Показалось, что Вовкун "срубил" именно партнера по команде, но судья назначил пенальти. Его уверенно реализовал Пихаленок.

"Оболонь" ничего не предлагала в ответ, но "Днепр-1" не торопился этим пользоваться. Для команды было бы полезно забить второй раз и снять большинство вопросов относительно победителя, но Билл свой момент не реализовал, а затем и Леднев завозился с мячом.

УПЛ. Днепр-1 - Оболонь 1:2. Движение по нисходящей - изображение 3

Намеком от "Оболони" был навес на Суханова, но уже полноценный аргумент, а не намек, произошел в начале второго тайма. Простая подача из глубины нашла на правом фланге Тарануху, который очень быстро сориентировался и мастерски выполнил. Прошло 18 секунд после возобновления игры.

После этого "Днепр-1" задвигался активнее. Типичный пример ситуации "пока петух не клюнет"… Последовали разрезные передачи в штрафную "Оболони", чего раньше не было. Но теперь не хватало последнего удара.

Собственно, не только теперь, но и весь матч – "Днепр-1" мало бил по воротам. Уже при счете 1:1 были попытки у Кравца и Леднева, но безуспешны. А время шло.

УПЛ. Днепр-1 - Оболонь 1:2. Движение по нисходящей - изображение 4

Повторилась ситуация, которая была в матче с "Минаем" – когда в конце "Днепру-1" пришлось рвать жилы во избежание потери очков с аутсайдером. Закарпатцы тогда тоже огрызались, как и сейчас киевляне. В одном из эпизодов Кинарейкин чуть не привез проблему, неудачно выйдя на перехват фланговой подачи. А в другом момент он прыгал за мячом во время дальнего удара, но не дотянулся.

Наконец, удар Груши с близкого расстояния – "Оболонь" могла даже выходить вперед. У "Днепра-1" на этом отрезке был только удар головой от Сватка. Слишком мало как для претендента на победу.

"Оболонь" не декларировала высокие цели, но делала высокие дела. Киевляне в конце воспользовались провалами днепрян в защите. Действительно, грех было этого не сделать, если такие свободные зоны... Краснопир ворвался в одну из таких после низовой передачи и уверенно пробил мимо Кинарейкина. Замена от Иващенко сыграла на сто процентов: ассист и гол от поднявшегося со скамейки футболиста.

УПЛ. Днепр-1 - Оболонь 1:2. Движение по нисходящей - изображение 5

"Оболонь" успела до конца матча еще однажды отправить мяч в сетку, но из офсайда. В общем, классный матч от киевлян. И полный провал "Днепра-1". Кто-то думал, что хуже, чем с "Минаем", быть не может? А вот нет. Движение по нисходящей продолжается.

Фото - Александр Приходько, UA-Футбол

УПЛ. 4-й тур. 20.08.2023
Ужгород. Стадион "Авангард"
Главный арбитр: Николай Балакин (Киевская область)
Ассистенты: Руслан Ермоленко (Чернигов), Денис Марченко (Чернигов)
СК "Днепр-1" - "Оболонь" 1:2
Голы: Александр Пихалёнок 16 (пен.) - Ростислав Тарануха 46, Игорь Краснопир 83

СК "Днепр-1": Яков Кинарейкин, Олег Горин (Игорь Когут 54), Александр Пихалёнок, Богдан Леднев (Фелипе Пирес 79), Валентин Рубчинский, Александр Каплиенко, Василий Кравец, Даниэль Кивинда (Александр Филиппов 46), Александр Сваток, Евгений Пасич (Эмилиано Пурита 71), Билл (Владимир Танчик 54)

"Оболонь": Назарий Федоривский, Владислав Приймак, Тарас Мороз, Александр Осман (Егор Прокопенко 46), Ростислав Тарануха, Олег Слободян (Виталий Груша 76), Павел Лукьянчук, Руслан Черненко, Дмитрий Нагиев (Игорь Мединский 61), Артем Вовкун (Дмитрий Фатеев 76), Сергей Суханов (Игорь Краснопир 46)

Предупреждения: Александр Пихалёнок 48, Александр Сваток 67 - Артем Вовкун 73

По теме
yellow-arrow
Победа, которая привела к увольнению. Днепр-1 - Оболонь 1:2. Обзор матча и видео голов
yellow-arrow
Ярмоленко забил Черноморцу в пятом матче подряд
yellow-arrow
Известны стартовые составы команд на матч Кривбасс - Шахтер
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Оболонь (Киев) СК Днепр-1
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (23)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
oda1979 (Запорожье)
20.08.2023 в 18:11
Очередные сладкие булочки для Кривбасса
Ответить
0
0
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
20.08.2023 в 18:05
Прикольно . "Раз" іде до закату ?
Ответить
0
0
balamyt (Boston)
20.08.2023 в 18:04
Замена Кучера ..не поможет..Команда явно не тянет физически и морально..К тому без Довбика импотернтна в атаке...Поворотам пробить не кому..Для чего они брали Филипова это сейчас постое мест...В обороне Сваток как всадник без головы - все время фолит..Пихаленок видно не может играть на 100% ..даже по воротам не пробивает..Да и ленионеры не сильно усилили пока игру..Очевидно нужно еще время...а его уже нет..Так что кто бы сейча не был на месте Кучера..я ему не завидую..Так что пусть работает..Нужно усиливатся..Мало техничных и скоростных футболистов .умеющих атаковать и забивать..
Ответить
0
0
Zonder (Днепр)
20.08.2023 в 17:11
Выход Кучера нах очевиден, только вот на его замену к коломойше вообще никто не хочет идти, уже все знают , что этот барыга кинет в конечном итоге.
Ответить
+5
0
Грязный Гаррик (C)
20.08.2023 в 17:07
Ура!!!Ура!!!Ура!!!Оболонь просто Браво!!!Играли как команда!!!
Ответить
+5
-2
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
20.08.2023 в 17:05
То був останній матч Кучера.
Ответить
+2
0
avatar
alex 66 (Кременчук)
20.08.2023 в 17:05
Після такого пенальті в ворота пивоварів я чомусь задоволений результатом цієї гри.
Ответить
+4
0
Моуринью (Днепропетровск)
20.08.2023 в 17:05
Отличную замену провёл Кучер, Филиппов на первых же секундах отдал предголевую передачу.
Ответить
+2
0
shura73 (угледар)
20.08.2023 в 17:04
где этот ...."днепр-1 легко выиграет 3:0.напомню что днепр-1 чемпион Украины".всё как ты хотел.кучеру пора на выход.чем быстрее тем лучше для днепр-1
Ответить
+2
-1
NikosFutboloidos (Chop)
20.08.2023 в 17:03
Це Комедія: барига з телефоном, гопник у керма, дитина на воротах, купа метушливих гравців і на додаток прожажний свистут...
Ответить
+6
0
avatar
BigGar (Княгинин (Луганськ))
20.08.2023 в 17:01
опять -1 от судей подарки получает, левые пенали .. но ничего, все равно отгребли. ЗАЧОТ!
Ответить
+5
-1
C_Ballack (Днепр)
20.08.2023 в 17:04
О, новый эксперт вылез.
Ответить
+1
-5
shura73 (угледар)
20.08.2023 в 17:06
он что не прав?
Ответить
+4
0
C_Ballack (Днепр)
20.08.2023 в 17:19
Пеналь 100%
0
-4
shura73 (угледар)
20.08.2023 в 17:29
ещё бы.кто бы сомневался
+2
-1
C_Ballack (Днепр)
20.08.2023 в 17:00
Кучер совсем потерял контроль над командой. На выход!
Ответить
+3
0
Б_РУХ_Т (Вислобоки)
20.08.2023 в 17:06
Ще тиждень потрібно зачекати, нехай з Рухом зіграють. Контрольний… щоб вже з впевненістю 100%
Ответить
+1
0
George_D (Харьков)
20.08.2023 в 17:38
Я думаю, треба зачекати трохи бiльше - коли Днiпро вилетить остаточно з єврокубкiв. О це буде зачотний пострiл у голову.
+1
0
avatar
Djon (Україна)
20.08.2023 в 16:58
Браво Оболонь!
Ответить
+5
0
Моуринью (Днепропетровск)
20.08.2023 в 16:57
Мертві пчоли не гудуть.
Ответить
+4
0
avatar
alex 66 (Кременчук)
20.08.2023 в 17:07
Може бджоли!
Ответить
+3
0
avatar
Баpceлиниуc
20.08.2023 в 17:33
пчоли этапять!
Ответить
+1
0
admіn (!)
20.08.2023 в 18:27
Пчєли, єбанько.
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде