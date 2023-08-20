Во время матча Днепр-1 – Оболонь оператор потерял сознание

Во время поединка четвертого тура чемпионата Украины между Днепром-1 и Оболонью оператору на вышке стало плохо.

Мужчина потерял сознания – медики ему оказали помощь. В то же время матч остановлен не был.

На стадионе "Авангард" в Ужгороде термометр показывает температуру 36 градусов выше нуля.

Отметим, что на перерыв команды ушли с минимальным преимуществом "Днепра-1" благодаря голу Пихаленка с пенальти. За ходом событий матча можно следить в текстовой трансляции UA-Футбол>>>.