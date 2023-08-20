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Во время матча Днепр-1 – Оболонь оператор потерял сознание

Премьер-лига
(1 голосов)

Не выдержал высокой температуры

Во время матча Днепр-1 – Оболонь оператор потерял сознание

UA-Футбол

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Во время поединка четвертого тура чемпионата Украины между Днепром-1 и Оболонью оператору на вышке стало плохо.

Мужчина потерял сознания – медики ему оказали помощь. В то же время матч остановлен не был.

На стадионе "Авангард" в Ужгороде термометр показывает температуру 36 градусов выше нуля.

Отметим, что на перерыв команды ушли с минимальным преимуществом "Днепра-1" благодаря голу Пихаленка с пенальти. За ходом событий матча можно следить в текстовой трансляции UA-Футбол>>>.

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В статье: Оболонь (Киев) СК Днепр-1
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Комментарии (2)
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янковский ян (Запорожье)
20.08.2023 в 16:10
Это бок организаторов матча. Кому нужен футбол Летом в три часа дня. Никому. Ни зрителям ни футболистам
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+3
0
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alex 66 (Кременчук)
20.08.2023 в 17:09
Згоден
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+1
0

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