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Во время матча Днепр-1 – Оболонь оператор потерял сознание
Не выдержал высокой температуры
UA-Футбол
Во время поединка четвертого тура чемпионата Украины между Днепром-1 и Оболонью оператору на вышке стало плохо.
Мужчина потерял сознания – медики ему оказали помощь. В то же время матч остановлен не был.
На стадионе "Авангард" в Ужгороде термометр показывает температуру 36 градусов выше нуля.
Отметим, что на перерыв команды ушли с минимальным преимуществом "Днепра-1" благодаря голу Пихаленка с пенальти. За ходом событий матча можно следить в текстовой трансляции UA-Футбол>>>.
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