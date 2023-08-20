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Оболонь сравняла счет в матче с Днепром-1 через 18 секунд после перерыва
Интрига жива!
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
В рамках 4-го тура УПЛ "Днепр-1" играет против "Оболони".
Днепряне открыли счет в первом тайме. Пенальти на 16-й минуте встречи реализовал хавбек номинальных хозяев поля Александр Пихаленок.
Однако "пивовары" вышли очень заряженными на вторую половину поединка и уже на 18-й секунде после перерыва установили паритет на табло. Забитым мячом отличился Ростислав Тарануха.
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