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Оболонь сравняла счет в матче с Днепром-1 через 18 секунд после перерыва

Премьер-лига
(1 голосов)

Интрига жива!

Оболонь сравняла счет в матче с Днепром-1 через 18 секунд после перерыва

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

В рамках 4-го тура УПЛ "Днепр-1" играет против "Оболони".

Днепряне открыли счет в первом тайме. Пенальти на 16-й минуте встречи реализовал хавбек номинальных хозяев поля Александр Пихаленок.

Однако "пивовары" вышли очень заряженными на вторую половину поединка и уже на 18-й секунде после перерыва установили паритет на табло. Забитым мячом отличился Ростислав Тарануха.

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В статье: Оболонь (Киев) СК Днепр-1
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