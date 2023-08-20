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Известны составы на матч Черноморец - Динамо

Премьер-лига
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(1 голосов)

Поединок начнется в 17:00

Известны составы на матч Черноморец - Динамо

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Новина українською

Тренеры объявили составы команд на матч 4-го тура УПЛ между одесским "Черноморцем" и киевским "Динамо".

В прошлом сезоне киевляне в Одессе обыграли оппонентов 3:0, но во втором круге "моряки" взяли реванш в Киеве со счетом 3:2.

Поединок начнется в 17:00. Следите за событиями в текстовой трансляции от UA-Football.

Стартовые составы:

"Черноморец": Шевченко, Брагару, Гучек, Ермаков, Путря, Васильев, Авагимян, Штогрин, Хадида, Бойчук.

"Динамо": Нещерет, Вивчаренко, Сидорчук, Ярмоленко, Шапаренко, Ванат, Тымчик, Дячук, Буяльский, Сирота, Волошин.

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В статье: Динамо (Киев) Черноморец (Одесса)
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
20.08.2023 в 17:02
ГРИ ослабил команду выставил Штогрина
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