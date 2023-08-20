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Известны составы на матч Черноморец - Динамо
Поединок начнется в 17:00
Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
Тренеры объявили составы команд на матч 4-го тура УПЛ между одесским "Черноморцем" и киевским "Динамо".
В прошлом сезоне киевляне в Одессе обыграли оппонентов 3:0, но во втором круге "моряки" взяли реванш в Киеве со счетом 3:2.
Поединок начнется в 17:00. Следите за событиями в
Стартовые составы:
"Черноморец": Шевченко, Брагару, Гучек, Ермаков, Путря, Васильев, Авагимян, Штогрин, Хадида, Бойчук.
"Динамо": Нещерет, Вивчаренко, Сидорчук, Ярмоленко, Шапаренко, Ванат, Тымчик, Дячук, Буяльский, Сирота, Волошин.
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