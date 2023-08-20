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Дибанго: Если в матче с Шахтером покажем свои лучшие качества, можем рассчитывать на положительный результат.

Премьер-лига
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Игрок настроен на борьбу

Дибанго: Если в матче с Шахтером покажем свои лучшие качества, можем рассчитывать на положительный результат.

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Защитник "Кривбасса" Иван Дибанго поделился ожиданиями от матча против "Шахтера" в 4-м туре УПЛ.

"Честно говоря, настроение рабочее. Мы хорошо поработали в течение недели. Теперь нужно выйти и выложиться на поле на сто процентов и дать бой чемпиону Украины. Впереди тяжелая игра, но мы понимаем, если покажем свои лучшие качества, то можем рассчитывать на положительный результат".

В УПЛ все матчи непростые. Любой конкурент может создать проблемы. Подготовились физически, тактически, психологически", - сказал Дибанго.

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Известны стартовые составы команд на матч Кривбасс - Шахтер
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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Шахтер (Донецк) Иван Дибанго
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