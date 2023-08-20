Авагимян открыл счет в матче с Динамо

В рамках 20-го тура чемпионата Украины одесский "Черноморец" принимает киевское "Динамо".

"Моряки" первыми открыли счет в этой встрече. После выноса Николая Шапаренко со своей штрафной площади вингер хозяев Артур Авагимян подхватил мяч и точно пробил в нижний угол ворот столичной команды.

Это первый гол 26-летнего Артура с 12-го декабря 2021-го года. Тогда Авагимян поразил ворота харьковского "Металлиста 1925" (тот матч закончился победой одесситов со счетом 2:1). Примечательно, что в прошлом сезоне вингер не отмечался голами, оформив всего два ассиста.