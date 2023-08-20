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Авагимян открыл счет в матче с Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Киевляне пропускают на 20-й минуте

Авагимян открыл счет в матче с Динамо

Новина українською

В рамках 20-го тура чемпионата Украины одесский "Черноморец" принимает киевское "Динамо".

"Моряки" первыми открыли счет в этой встрече. После выноса Николая Шапаренко со своей штрафной площади вингер хозяев Артур Авагимян подхватил мяч и точно пробил в нижний угол ворот столичной команды.

Это первый гол 26-летнего Артура с 12-го декабря 2021-го года. Тогда Авагимян поразил ворота харьковского "Металлиста 1925" (тот матч закончился победой одесситов со счетом 2:1). Примечательно, что в прошлом сезоне вингер не отмечался голами, оформив всего два ассиста.

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В статье: Динамо (Киев) Черноморец (Одесса) Артур Авагимян
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
20.08.2023 в 17:56
ГРИ что делает на поле Штогрин --убери это недразумение --играете 10 против 11
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