Иващенко: Мы на все 100% заслужили эту победу над Днепром-1

Главный тренер "Оболони" Валерий Иващенко прокомментировал победу над "Днепром-1" в рамках 4-го тура УПЛ.

– Какие у вас эмоции и ощущения после игры и после такого результата?

– Прежде всего хотел бы поздравить всех, кто болеет за "Оболонь", с победой, это первая наша победа в этом году в чемпионате Украины. Это праздник. Ребята заслужили эти эмоции. Зашел в раздевалку, поздравил их, сказал, что проявили мужество, характер. Мы ведь играли не просто с рядовой командой, а с одним из лидеров нашего чемпионата. Ребята молодцы.

Они сделали то, что от них требовали. Хотя было тяжело, ведь ставят игры на такой ад (имеется в виду жара и раннее начало игры – примечание). Но от этого только больше эмоций и гордости, что мы удачно проявили характер. В такую жару играть в футбол очень тяжело. Поэтому ребята молодцы. Одни положительные эмоции сейчас.

– Команда очень мощно вышла на второй тайм, Тарануха забил почти сразу с возобновлением игры. Какие слова подобрали в перерыве?

– Нам нечего было терять. В первом тайме был сомнительный пенальти, мы уже видели повтор. Но назначили – так и назначили, не надо опускать руки. Говорили ребятам, что такое может случиться во время игры, но в матче 90 – 95 минут, нужно играть до конца, не надо опускать руки. Был мотивационный разговор, скорректировали состав, ведь при такой жаре очень трудно всем быть в одинаковой форме. Молодцы ребята, придерживались тактики, о которой мы договаривались и это принесло нам положительный результат.

– Два форварда "Оболони" забили свои дебютные мячи в сезоне. Для Таранухи и Краснопира это будет мотивация, уверенность в будущем?

– Конечно, нападающим нужно забивать, этого мы и требуем от них в теории, на занятиях, требуем выкладываться на все сто. Это сработало. Команда должна играть, но нападающий – это последняя инстанция, вся команда работает на нападающих, чтобы воплотить усилия в забитый мяч.

При этом у нас были и другие моменты, ведь это командный вид спорта. В общем, эмоции переполняют, надо переварить все и уже потом проанализировать матч.

– Вы на сто процентов довольны действиями своей команды сегодня?

– Победа есть, поэтому да – на все сто процентов. Играем ради побед. Победа может быть разной, но важно, что сегодня был характер, бойцовские качества. Считаю, что мы на все сто процентов заслужили эту победу, то, чтобы ребята испытали положительные эмоции. Но надо переварить всю информацию, немного подождать, чтобы улеглись эмоции, и уже потом готовиться к следующим играм. Чемпионат только начался. Я считаю, что такие матчи с как "Динамо", "Днепром-1" будут ребят мотивировать идти дальше и чувствовать себя своими в УПЛ, помогут привыкнуть к скоростям. Эта привычка должна быть частью нашего труда.