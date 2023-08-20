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Известны стартовые составы команд на матч Кривбасс - Шахтер

Премьер-лига
(1 голосов)

Команды начнут встречу в 19:00

Известны стартовые составы команд на матч Кривбасс - Шахтер

фото - ФК Шахтар

Новина українською

Сегодня в рамках 4-го тура УПЛ встретятся "Кривбасс" и "Шахтер". Криворожский клуб в целом обходится без ничьих в УПЛ 9 игр подряд: 5 побед и 4 поражения. 15-й гол в УПЛ может забить Дмитрий Чигринский.

Стартовые составы:

"Кривбасс": Клищук, Понедельник, Бескоровайный, Стецков, Дибанго, Илич, Бизимана, Задерака, Лунев, Хомченовский, Кожушко.

"Шахтер": Резник, Гочолеишвили, Чигринский, Матвиенко, Топалов, Степаненко, Бондаренко, Крыськив, Зубков, Кащук, Сикан.

Игра пройдет в Кривом Роге на стадионе "Горняк". Поединок начнется в 19:00.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Шахтер (Донецк)
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Комментарии (3)
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Баpceлиниуc
20.08.2023 в 18:36
Буде тяжко... будуть рвати.
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0
0
oda1979 (Запорожье)
20.08.2023 в 18:23
Недонецкий Нешахтер не дотягивает
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0
-1
shura73 (угледар)
20.08.2023 в 18:20
чей родственник топалов?нет траоре?
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0
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