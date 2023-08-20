Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Известны стартовые составы команд на матч Кривбасс - Шахтер
Команды начнут встречу в 19:00
фото - ФК Шахтар
Сегодня в рамках 4-го тура УПЛ встретятся "Кривбасс" и "Шахтер". Криворожский клуб в целом обходится без ничьих в УПЛ 9 игр подряд: 5 побед и 4 поражения. 15-й гол в УПЛ может забить Дмитрий Чигринский.
Стартовые составы:
"Кривбасс": Клищук, Понедельник, Бескоровайный, Стецков, Дибанго, Илич, Бизимана, Задерака, Лунев, Хомченовский, Кожушко.
"Шахтер": Резник, Гочолеишвили, Чигринский, Матвиенко, Топалов, Степаненко, Бондаренко, Крыськив, Зубков, Кащук, Сикан.
Игра пройдет в Кривом Роге на стадионе "Горняк". Поединок начнется в 19:00.
Популярное сейчас
- Во время финала женского ЧМ на поле выбежал мужчина с призывами освободить Украину и остановить Путина
- Черноморец – Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины
- Пирс Морган: Когда фанаты Юнайтед выйдут из коллективной комы и поймут, что Роналду был прав в отношении тен Хага
- Черноморец - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 20 августа 2023
- Как сейчас выглядит и чем занимается легендарный Роналдиньо. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная жена аргентинской звезды Днепра-1. ФОТО