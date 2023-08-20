Известны стартовые составы команд на матч Кривбасс - Шахтер

Сегодня в рамках 4-го тура УПЛ встретятся "Кривбасс" и "Шахтер". Криворожский клуб в целом обходится без ничьих в УПЛ 9 игр подряд: 5 побед и 4 поражения. 15-й гол в УПЛ может забить Дмитрий Чигринский.

Стартовые составы:

"Кривбасс": Клищук, Понедельник, Бескоровайный, Стецков, Дибанго, Илич, Бизимана, Задерака, Лунев, Хомченовский, Кожушко.

"Шахтер": Резник, Гочолеишвили, Чигринский, Матвиенко, Топалов, Степаненко, Бондаренко, Крыськив, Зубков, Кащук, Сикан.

Игра пройдет в Кривом Роге на стадионе "Горняк". Поединок начнется в 19:00.