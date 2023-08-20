Дежавю. Черноморец – Динамо 3:2

"Динамо" приехало в Одессу на матч 4-го тура УПЛ после утомительного 120-минутного поединка Лиги конференций с "Арисом". На положительном настрое после победы в серии пенальти, но все-таки в функциональной яме.

И это было главной головной болью Луческу. Функционал игроков, состав, на удивление короткий как для гранда украинского футбола, и как следствие, проблемы с выбором стартовых 11 игроков.

В итоге, тренер киевляне выпустил почти тот же состав, что и играл против "Ариса", сделав лишь две замены. В воротах вышел Нещерет вместо Бущана, а справа в обороне появился Вивчаренко. Остальные же девять игроков были все те же, что играли против греков.

У "Черноморца" все было несколько проще – команда целенаправленно готовилась к матчу с киевлянами, но серьезные кадровые проблемы также присутствовали. Из-за дисквалификаций матч пропускали основные центрбек Салюк и центрхав Кузик. Также где-то пропал вроде как травмированный Бадибанга, по поводу которого клуб упорно хранит партизанское молчание.

В центре обороны у хозяев вышли Ермаков и Гучек, в центральной зоне вышел Ававгимян, который недавно вернулся в Одессу, а на острие появился Хадида. Отдельно стоит отметить, что заявка "Черноморца" на матч оказалась на редкость коротких - всего 6 игроков, из которых два игрока.

Начали команды довольно активно, причем больше старались, может быть на фоне усталости гостей, именно одесситы.

Уже на 5-й минуте Хадида с фланга остро прострелил на Шпорна, но словенец немного завозился и его удар из убойной позиции успели заблокировать защитники.

Киевляне ответили классом – Ванат с угла штрафной дал на силу – Шевченко провожал мяч глазами, но круглый щелкнул об ближнюю крестовину.

В итоге, гол вызрел на 20-й минуте – и снова после навеса с фланга пошла скидка на Авагимяна, и тот "в лузу", фактически от двух штанг положил очень красивый гол. Тут правда отдельный привет Буяльскому, который проиграл позиционную борьбу и Шапаренко, который партнера подстраховать не успел.

После забитого гола хозяева отдали инициативу, сосредоточившись на обороне своих ворот. В принципе, получалось это у "моряков" неплохо, однако в концовке тайма киевляне уже серьезно придавили, не желая проигрывать первый тайм. Оборона ЧО трещала, стонала, стояла но счет все-таки стоял неизменным. Шапаренко под острым углом вывалился на вратаря, но не попал под дальнюю штангу. Ванат классно стрельнул, но Шевченко в эпизоде выручил.

В самой концовке тайма Сидорчук привез в центре поля и "моряки" убежали в опасную контру, но Нещерет ситуацию прочитал и вовремя рванул на выход, подстраховав партнера.

В итоге, "Черноморец" отстоял положительный результат в первом тайме, хотя и с трудом.

Ну а после перерыва команды устроили настоящий фестиваль, порадовав условного нейтрального болельщика.

Как не отбивался "Черноморец" до перерыва, киевляне забили фактически сразу же с началом второго тайма. При этом не после навала, а после быстрой веерной атаки, когда не все "моряки" успели отойти, ну а Шапаренко увидел свободного Ярмолу, которому не составляло особого труда переиграть Шевченко.

И все казалось, в руках и ногах "Динамо", однако у "Черноморца" также были свои планы на игру - через 5 минут хозяева снова вышли вперед – Шевченко вынес мяч куда подальше, Хадида поборолся за воздух, мяч отскочил к Штогрину, оба центребека киевлян проспали рывок Андрея, который вывалился на ударную позицию. Первый выстрел Штогрина Нещерет отбил, но мяч снова прискакал к одесситу, который все-таки и переправил его в ворота.

И снова "Динамо" быстро отыгралось после быстрой атаки – Гучек потерял мяч на своей половине, киевляне разогнали, Ванат на месте правого инсайда увидел свободного Сидорчука, отдал под удар, и капитан катнул под штангу 2:2 и большой привет опорной зоне одесситов, которая не успела оттянуться для обороны своих ворот.

Дальше по инерции хозяева провели еще пару затяжных атак, когда мяч крутился возле штрафной, "моряки" отбивались, а Шевченко разок действительно выручил.

Тем не менее, одесситы во второй половине тайма смогли сбить темп, да и киевляне видимо, подустали. Григорчук запустил в игру Йеде, который классно вошел, был активным, и при этом заработал вторую желтую для Сироты – последние 10 минут доигрывало вдесятером.

Конечно, киевляне пытались атаковать даже в меньшинстве, но это и сыграло злую шутку. Развязка наступила уже в компенсированное время, когда «моряки» убежали в быструю контру, Авагимян вырезал классный пас на Штогрина, тот откатил на свободного Йеде, который и переправил мяч в сетку.

3:2, победа "Черноморца". Именно с таким счетом закончился и предыдущий матч команд во втором круге прошлого чемпионата в Киеве.

И формально, это первая победа Григорчука над Луческу, ведь тогда и. о. главного тренера "Динамо" был Шовковский.

4-й тур УПЛ, сезон 2023/24

20 августа, Одесса, стадион "Черноморец"

Судья: Александр Омельченко (Славянск)

"Черноморец" (Одесса) – "Динамо" (Киев) 3:2

Голы: Авагимян(20), Штогрин (52), Йеде (90+2) – Ярмоленко (48), Сидорчук (60)

Предупреждения: Путря, Сирота, Бойчук, Григорчук (тренер), Дячук, Йеде

Удаление: Сирота (83, вторая желтая)

"Черноморец": Шевченко, Путря, Гучек, Ермаков, Брагару, Авагимян, Васильев, Шпорн, Штогрин, Хадида (Йєде, 69), Бойчук

"Динамо": Нещерет, Тимчик (Караваев, 63), Дячук, Сирота, Вивчаренко (Дубинчак, 63), Шапаренко (Шепелев,77), Сидорчук (Бражко, 71), Буяльский, Ярмоленко (Бенито, 77), Ванат, Волошин