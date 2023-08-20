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Дежавю. Черноморец – Динамо 3:2

Премьер-лига
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(1 голосов)

Черноморец в веселой перестрелке обыграл Динамо

Дежавю. Черноморец – Динамо 3:2

fcdynamo.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Динамо" приехало в Одессу на матч 4-го тура УПЛ после утомительного 120-минутного поединка Лиги конференций с "Арисом". На положительном настрое после победы в серии пенальти, но все-таки в функциональной яме.

И это было главной головной болью Луческу. Функционал игроков, состав, на удивление короткий как для гранда украинского футбола, и как следствие, проблемы с выбором стартовых 11 игроков.

В итоге, тренер киевляне выпустил почти тот же состав, что и играл против "Ариса", сделав лишь две замены. В воротах вышел Нещерет вместо Бущана, а справа в обороне появился Вивчаренко. Остальные же девять игроков были все те же, что играли против греков.

У "Черноморца" все было несколько проще – команда целенаправленно готовилась к матчу с киевлянами, но серьезные кадровые проблемы также присутствовали. Из-за дисквалификаций матч пропускали основные центрбек Салюк и центрхав Кузик. Также где-то пропал вроде как травмированный Бадибанга, по поводу которого клуб упорно хранит партизанское молчание.

В центре обороны у хозяев вышли Ермаков и Гучек, в центральной зоне вышел Ававгимян, который недавно вернулся в Одессу, а на острие появился Хадида. Отдельно стоит отметить, что заявка "Черноморца" на матч оказалась на редкость коротких - всего 6 игроков, из которых два игрока.

Начали команды довольно активно, причем больше старались, может быть на фоне усталости гостей, именно одесситы.

Уже на 5-й минуте Хадида с фланга остро прострелил на Шпорна, но словенец немного завозился и его удар из убойной позиции успели заблокировать защитники.

Киевляне ответили классом – Ванат с угла штрафной дал на силу – Шевченко провожал мяч глазами, но круглый щелкнул об ближнюю крестовину.

В итоге, гол вызрел на 20-й минуте – и снова после навеса с фланга пошла скидка на Авагимяна, и тот "в лузу", фактически от двух штанг положил очень красивый гол. Тут правда отдельный привет Буяльскому, который проиграл позиционную борьбу и Шапаренко, который партнера подстраховать не успел.

После забитого гола хозяева отдали инициативу, сосредоточившись на обороне своих ворот. В принципе, получалось это у "моряков" неплохо, однако в концовке тайма киевляне уже серьезно придавили, не желая проигрывать первый тайм. Оборона ЧО трещала, стонала, стояла но счет все-таки стоял неизменным. Шапаренко под острым углом вывалился на вратаря, но не попал под дальнюю штангу. Ванат классно стрельнул, но Шевченко в эпизоде выручил.

В самой концовке тайма Сидорчук привез в центре поля и "моряки" убежали в опасную контру, но Нещерет ситуацию прочитал и вовремя рванул на выход, подстраховав партнера.

В итоге, "Черноморец" отстоял положительный результат в первом тайме, хотя и с трудом.

Ну а после перерыва команды устроили настоящий фестиваль, порадовав условного нейтрального болельщика.

Как не отбивался "Черноморец" до перерыва, киевляне забили фактически сразу же с началом второго тайма. При этом не после навала, а после быстрой веерной атаки, когда не все "моряки" успели отойти, ну а Шапаренко увидел свободного Ярмолу, которому не составляло особого труда переиграть Шевченко.

И все казалось, в руках и ногах "Динамо", однако у "Черноморца" также были свои планы на игру - через 5 минут хозяева снова вышли вперед – Шевченко вынес мяч куда подальше, Хадида поборолся за воздух, мяч отскочил к Штогрину, оба центребека киевлян проспали рывок Андрея, который вывалился на ударную позицию. Первый выстрел Штогрина Нещерет отбил, но мяч снова прискакал к одесситу, который все-таки и переправил его в ворота.

И снова "Динамо" быстро отыгралось после быстрой атаки – Гучек потерял мяч на своей половине, киевляне разогнали, Ванат на месте правого инсайда увидел свободного Сидорчука, отдал под удар, и капитан катнул под штангу 2:2 и большой привет опорной зоне одесситов, которая не успела оттянуться для обороны своих ворот.

Дальше по инерции хозяева провели еще пару затяжных атак, когда мяч крутился возле штрафной, "моряки" отбивались, а Шевченко разок действительно выручил.

Тем не менее, одесситы во второй половине тайма смогли сбить темп, да и киевляне видимо, подустали. Григорчук запустил в игру Йеде, который классно вошел, был активным, и при этом заработал вторую желтую для Сироты – последние 10 минут доигрывало вдесятером.

Конечно, киевляне пытались атаковать даже в меньшинстве, но это и сыграло злую шутку. Развязка наступила уже в компенсированное время, когда «моряки» убежали в быструю контру, Авагимян вырезал классный пас на Штогрина, тот откатил на свободного Йеде, который и переправил мяч в сетку.

3:2, победа "Черноморца". Именно с таким счетом закончился и предыдущий матч команд во втором круге прошлого чемпионата в Киеве.

И формально, это первая победа Григорчука над Луческу, ведь тогда и. о. главного тренера "Динамо" был Шовковский.

4-й тур УПЛ, сезон 2023/24

20 августа, Одесса, стадион "Черноморец"

Судья: Александр Омельченко (Славянск)

"Черноморец" (Одесса) – "Динамо" (Киев) 3:2

Голы: Авагимян(20), Штогрин (52), Йеде (90+2) – Ярмоленко (48), Сидорчук (60)

Предупреждения: Путря, Сирота, Бойчук, Григорчук (тренер), Дячук, Йеде

Удаление: Сирота (83, вторая желтая)

"Черноморец": Шевченко, Путря, Гучек, Ермаков, Брагару, Авагимян, Васильев, Шпорн, Штогрин, Хадида (Йєде, 69), Бойчук

"Динамо": Нещерет, Тимчик (Караваев, 63), Дячук, Сирота, Вивчаренко (Дубинчак, 63), Шапаренко (Шепелев,77), Сидорчук (Бражко, 71), Буяльский, Ярмоленко (Бенито, 77), Ванат, Волошин

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В статье: Динамо (Киев) Черноморец (Одесса)
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Комментарии (51)
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жека-киев (биг виладж)
20.08.2023 в 20:32
Бачив, лише 2й тайм, і без іронії, як після 120хв з Арісом, дуже гарний тайм для Динамо. Але знову все перекреслили індивідуальні помилки центрзахисників.Нема лавки, комплект лише по краям в захисті. Якщо Суркіс не посилить склад, цій команді і Гвардіола не допоможе.Ну ше можна сподіватись на прогрес Бражко, і шо Ярмола, Шапаренко, Буяльський нарешті наберуть форму.
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0
0
Djibouti (Djibouti)
20.08.2023 в 20:05
Маючи скільки гравців й непогані кошти, роздаючи 150 гравців по орендам Луческо не може зробити два рівноцінних склади, Чорномоеуь вітаю з перемогою.
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+6
0
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
20.08.2023 в 19:47
Вся надія була на бухарестський трамвай ... Не зрослось . Піке продовжується .
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+1
0
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
20.08.2023 в 19:46
Знову той самий випадок, коли я радий за обидві команди.
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+2
0
avatar
Прocтo Тoлик (Одесса)
20.08.2023 в 19:39
Роги - соооосаааать !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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+1
-4
Термит (Київ)
20.08.2023 в 19:35
У Динамо знову вийшли всі ті, хто відіграв 120 хв з греками і вони ж будуть через 3 дні грати з Бешикташем! І дід буде розповідати, що щільний графік і всі втомилися. А про ротацію ви чули? У динамо як для УПЛ - 2 повноцінні склади. Ну розбав хоч на половину, хай старички - Ярмола, Сидор відпочинуть! P.S. Чорноморцю і Григорчуку окремо - респект!
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+2
0
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
20.08.2023 в 19:40
При старичках вони хоч відігрувалися ... Там хазарська вонь причина деградації клубу , а вже потім і команди.
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+2
0
жека-киев (биг виладж)
20.08.2023 в 20:23
У Динамо лише крайні захисники мають рівноцінну заміну.Із невикористаного, хіба шо Андрієвський.
Ответить
0
0
metall5291 (Kharkiv)
20.08.2023 в 19:29
Очень рад. Во-первых за Черноморец. Во-вторых - за очередной позор Суркисов. Их (Суркисов) подлые манёвры против Металлиста в 2013 году многие не забыли. Слава Украине. Суркам вечный позор.
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+8
-1
LEVgcUqs (Чернігів)
20.08.2023 в 19:24
Як би не гірко про це говорити, але з Динамо все так буде як буде..... Під мудрим керівництвом цього старикашки програють Бешикташу і хоч би зайняли в УПЛ те саме четверте місце. І дійсно вже можна говорити що Динамо не потрібне Суркісам. Так хоч би взяли сміливість чесно про це сказати. Ну а Луческу по швидше б знову в шахтьор......
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+5
-1
Kaiso Vegas
20.08.2023 в 19:18
Чорноморцю б бюджет тих же Колоса чи Ворскли – Григорчук би всіх виносив
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+9
0
avatar
Очманілий Заєць (Odessa)
20.08.2023 в 19:17
Навіть суддя не допоміг.Вірніше, допоміг один раз - з голом Ярмоли. Але морських свинок сьогодні було не зупинити!
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+6
-1
Kondor (Веселе)
20.08.2023 в 20:07
Да В этом эпизоде Ярмоленко хорошо демонстрировал борцовские приемы.А судья,как годится закрывал на это глаза или смотрел в сторону.
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+2
0
oda1979 (Запорожье)
20.08.2023 в 19:15
Достойная игра киевлян внушает оптимизм. Строится новая команда. Нужно дать больше времени тренеру и игрокам!
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+10
0
George_D (Харьков)
20.08.2023 в 19:21
Сарказм засчитан :)
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+3
0
ukatan (Харьковская обл.)
20.08.2023 в 19:25
Да и после феерической победы над "Арисом" ребята немного расслабились.
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+6
0
Скачков Леонід (Рівне)
20.08.2023 в 19:14
Я одного не розумію,невже Шабанов з Бурдою були гіршими, від двох цих повних кретинів-Дячука і Сироти?
Ответить
+1
0
megrivan (Курячі Лози)
20.08.2023 в 19:18
Гірше і дурніше Дячука нікого нема.
Ответить
+3
0
Romerik (YNWA)
20.08.2023 в 19:41
А біловар?))
+1
0
наварін (Київ)
20.08.2023 в 19:14
У Динамо було достатньо моментів і за рахунку 1-1 і 2-2 щоб схиляти шальки терезів на свою користь.Просто і Ванату і Волошину небхідно бити не в ноги захиників.
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+3
-2
shat (киев)
20.08.2023 в 19:14
Ну где вы шавки суркисовские (не Динамовские ), жду вашего высера , знатоки футбола !!! команда это не заслуга бывших профи , а нынешняя ситуация с блоторями , вместо игроков
Ответить
+4
0
Ariakiev01 (Київ)
20.08.2023 в 19:11
Зараз подивлюся як кров Кривбас буде пити у ШД
Ответить
+3
-3
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
20.08.2023 в 19:42
Ответить
0
-1
avatar
Баpceлиниуc
20.08.2023 в 20:06
подивився? ну як? гірники вже обезкровлені, ледве повзають?
Ответить
+1
0
shura73 (угледар)
20.08.2023 в 20:15
ну как доволен?
Ответить
0
0
Грязный Гаррик (C)
20.08.2023 в 19:10
Дячук и Сирота эта самая слабая пара защитников в истории ДК.Стыдно должно быть что в таком клубе играют такие лбы...
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+4
-2
Грязный Гаррик (C)
20.08.2023 в 19:09
Да это праздник какой-то!Черноморец браво!Григорчук-Тренер с большой буквы!!!Живи наша Одесса - живи и процветай...А Динамо это уже история...при нормальном судьи доигрывали в 8 (Сирота,Цидорчук и Ванат).Одесса - Браво!!!
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+9
-4
megrivan (Курячі Лози)
20.08.2023 в 19:21
В Одесі дійсно хороша команда. На виліт в першу лігу точно не буде стояти.
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+1
-2
Ariakiev01 (Київ)
20.08.2023 в 19:09
Циган нікуде не піде, тільки якщо Турки напихають ДК тоді тільки. Інтервью Григорчука теж топ - все як він і сказав. Стретегічно переграв, те що ДК Мінай виніс минулого разу-фарт, повино було щось сказати тренеру. Ієденормальний центр форвард яки не сцить....
Ответить
0
0
avatar
walcom (Киев)
20.08.2023 в 19:08
с сиротами и дьячуками тут далеко не уедешь.
Ответить
+5
0
vlotko (Броди)
20.08.2023 в 19:04
Дійсно дежавю, побачимо, як зіграє ЧО наступні матчі, бо після весняної перемоги ЧО програв серію матчів всім кому треба і не треба було програвати.
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+3
-1
Hoy1504 (Київ)
20.08.2023 в 19:04
Питушары!А эхту питушару деда в дом пристарелых выжевшего с ума.
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+4
-1
Mіck Mars (Київ)
20.08.2023 в 19:04
Яке позорище! За які гріхи дідам з села ці страждання? Їм що, війни мало???
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+2
0
Ariakiev01 (Київ)
20.08.2023 в 19:03
Захит просто шлак у ДК. Авагімян тупо возив ДК по повній. Дк може тільки клянчити та падати
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+3
-2
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
20.08.2023 в 19:02
За те я побачив , як палка раз в рік стріляє ! А Чорноморцю - дякувати цигану-дєду за пабєду ! Заслужили чорно-сині !
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+3
-1
Kaiso Vegas
20.08.2023 в 19:16
«Палка» – це ви про Штогріна?))
Ответить
+2
0
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
20.08.2023 в 19:29
Це про Сидора .
+1
0
dynamo kiev #1 (Charlotte )
20.08.2023 в 19:02
Вот же засранцы.
Ответить
+4
0
avatar
Баpceлиниуc
20.08.2023 в 19:51
Болей теперь за Кривбасс, шоб у Шахтёра очки отобрали. Пока проигрываем 1-2, пся крев.
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0
-2
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Баpceлиниуc
20.08.2023 в 19:58
1-3, всё, пздц, приехали.
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+1
0
Kondor (Веселе)
20.08.2023 в 20:10
Вот тебе йух!
0
0
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Баpceлиниуc
20.08.2023 в 20:11
И тебе не хворать, мил человек.
0
0
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Баpceлиниуc
20.08.2023 в 20:10
2-3 шо там творится в первом тайме блъ?
Ответить
0
0
Ariakiev01 (Київ)
20.08.2023 в 19:02
Дуже якісний матч. ЧО просто молодці, видно робота тренера який розкриває сельніші сторони гравців + Григорчук відчуває гру, а Луческу тільки давить талантами і усе, а хто працювати буде?
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+8
-1
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alex 66 (Кременчук)
20.08.2023 в 19:01
Д-2 чудовий день УПЛ
Ответить
0
-3
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scorpius (Ck)
20.08.2023 в 19:01
Надо было переносить
Ответить
+3
-2
shura73 (угледар)
20.08.2023 в 19:08
не поиожет
Ответить
+2
-1
varenik3970 (Минск)
20.08.2023 в 19:01
Ну красавцы ! сделали румын !
Ответить
+3
-2
C_Ballack (Днепр)
20.08.2023 в 18:59
О ещё одни лузеры. Сегодня на выход пойдет Луческу?
Ответить
+1
-1
MaximSK (Киев)
20.08.2023 в 19:08
Динамо устала после тяжелейшего матча с Арисом и долгой поездкой в Одессу, и еще была ротация, но пропускать 3 гола от Черноморца это провал, Дячук и Сирота не тянут уровень даже в ЧУ, ни то что в ЛК.
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+4
0
Hoy1504 (Київ)
20.08.2023 в 19:08
Нет мрази вонючие выждут две недели когда всё просрёт Бешекташ и только потом
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+1
0

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