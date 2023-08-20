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Ярмоленко забил Черноморцу в пятом матче подряд
Любимая жертва Андрея в УПЛ
ФК "Динамо" / Автор невідомий
В рамках 20-го тура чемпионата Украины одесский "Черноморец" принимает киевское "Динамо".
Счет в этой встрече открыли "моряки", на 20-й минуте отличился Артут Авагимян.
А в начале второго тайма вингер столичной команды Андрей Ярмоленко установил паритет. 33-летний нападающий "бело-синих" отличился голом на 48-й минуте. Таким образом, Андрея отметился голом в 5-м матче подряд против "Черноморца":
- 22-й тур УПЛ – 17.03.2017 – домашняя победа "Динамо" – 2:1 (у Ярмоленко первый гол в матче);
- 27-й тур УПЛ – 30.04.2017 – гостевая победа "Динамо" – 1:4 (дубль Андрея);
- 32-й тур УПЛ 31.05.2017 – домашняя победа "Динамо" – 2:1 (у Ярмоленко третий гол в матче);
- 1-й тур УПЛ 18.07.2017 – домашняя победа "Динамо" – 2:1 (у Ярмоленко третий гол в матче).
В общей сложности за свою карьеру Ярмоленко забил 13 голов в ворота одесского клуба.
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