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Ярмоленко забил Черноморцу в пятом матче подряд

Премьер-лига
(1 голосов)

Любимая жертва Андрея в УПЛ

Ярмоленко забил Черноморцу в пятом матче подряд

ФК "Динамо" / Автор невідомий

Новина українською

В рамках 20-го тура чемпионата Украины одесский "Черноморец" принимает киевское "Динамо".

Счет в этой встрече открыли "моряки", на 20-й минуте отличился Артут Авагимян.

А в начале второго тайма вингер столичной команды Андрей Ярмоленко установил паритет. 33-летний нападающий "бело-синих" отличился голом на 48-й минуте. Таким образом, Андрея отметился голом в 5-м матче подряд против "Черноморца":

  • 22-й тур УПЛ – 17.03.2017 – домашняя победа "Динамо" – 2:1 (у Ярмоленко первый гол в матче);
  • 27-й тур УПЛ – 30.04.2017 – гостевая победа "Динамо" – 1:4 (дубль Андрея);
  • 32-й тур УПЛ 31.05.2017 – домашняя победа "Динамо" – 2:1 (у Ярмоленко третий гол в матче);
  • 1-й тур УПЛ 18.07.2017 – домашняя победа "Динамо" – 2:1 (у Ярмоленко третий гол в матче).

В общей сложности за свою карьеру Ярмоленко забил 13 голов в ворота одесского клуба.

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В статье: Андрей Ярмоленко Динамо (Киев) Черноморец (Одесса)
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