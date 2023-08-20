Победа, которая привела к увольнению. Днепр-1 - Оболонь 1:2. Обзор матча и видео голов

В рамках 4-го тура УПЛ встретились "Днепр-1" и "Оболонь". Киевская команда обыграла подопечных Кучера, после чего коуч днепрян подал в отставку.

Киевляне одержали первую победу в УПЛ в этом сезоне, а "Днепр-1" впервые проиграли. Сейчас команды имеют одинаковое количество очков, но у "спортклубовцев" одна игра в запасе из-за перенесенного первого тура с "Ворсклой".

УПЛ. 4-й тур. 20.08.2023

Ужгород. Стадион "Авангард"

СК "Днепр-1" - "Оболонь" 1:2

Голы: Александр Пихаленок 16 (пен.) - Ростислав Тарануха 46, Игорь Краснопир 83