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Днепр-1 ведет переговоры с зарубежным тренером
Известна национальность специалиста
Фото: scdnipro1.com
Сегодня после поражения от "Оболони" в рамках 4-го тура УПЛ главный тренер "Днепра-1" Александр Кучер объявил, что
Как сообщает ресурс FCDNIPRO.COM, днепряне уже ведут переговоры с новым наставником. В частности, этот украинский клуб контактирует с зарубежным специалистом.
Отмечается, что с высокой долей вероятности это испанский тренер.
Решение о новом наставнике "Днепра-1" должно быть принято в ближайшие дни.
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Источник:FCDNIPRO.COM
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Комментарии (2)
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balamyt (Boston)
20.08.2023 в 20:25
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shura73 (угледар)
20.08.2023 в 20:12
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