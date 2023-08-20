Днепр-1 ведет переговоры с зарубежным тренером

Сегодня после поражения от "Оболони" в рамках 4-го тура УПЛ главный тренер "Днепра-1" Александр Кучер объявил, что уходит в отставку со своего поста.

Как сообщает ресурс FCDNIPRO.COM, днепряне уже ведут переговоры с новым наставником. В частности, этот украинский клуб контактирует с зарубежным специалистом.

Отмечается, что с высокой долей вероятности это испанский тренер.

Решение о новом наставнике "Днепра-1" должно быть принято в ближайшие дни.