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Днепр-1 ведет переговоры с зарубежным тренером

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Известна национальность специалиста

Днепр-1 ведет переговоры с зарубежным тренером

Фото: scdnipro1.com

Новина українською

Сегодня после поражения от "Оболони" в рамках 4-го тура УПЛ главный тренер "Днепра-1" Александр Кучер объявил, что уходит в отставку со своего поста.

Как сообщает ресурс FCDNIPRO.COM, днепряне уже ведут переговоры с новым наставником. В частности, этот украинский клуб контактирует с зарубежным специалистом.

Отмечается, что с высокой долей вероятности это испанский тренер.

Решение о новом наставнике "Днепра-1" должно быть принято в ближайшие дни.

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В статье: Александр Кучер СК Днепр-1
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Источник:
FCDNIPRO.COM

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Комментарии (2)
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balamyt (Boston)
20.08.2023 в 20:25
Ну если в. Днепр1 нашлись деньги на. Исп.тренера. , То и на на игроков которих он привезет. или захочет. Заявить найдут. Тоже..С таким составом в ЕВРО кубках нечего ловить и в УПЛ много не добиться..Желаю. Днепр1 успехов с новым трен.штабом
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shura73 (угледар)
20.08.2023 в 20:12
одного испанца беня уже кинул
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