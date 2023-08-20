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Луческу: Я очень зол после матча. Сейчас мы ищем кандидатов на усиление центра защиты

Премьер-лига
(1 голосов)

Наставник киевлян недоволен ошибками своих подопечных в матче с "моряками"

Луческу: Я очень зол после матча. Сейчас мы ищем кандидатов на усиление центра защиты

ФК "Динамо" / Автор невідомий

Новина українською

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал поражение от одесского "Черноморца" (2:3) в рамках 4-го тура УПЛ.

- Что сегодня, кроме жары, было самым трудным для вашей команды?

- Самыми тяжелыми были ошибки, которые мы сами допустили. Извините за эмоции, я очень зол сейчас после матча… Трудно было переезжать из Бухареста в Одессу, тяжело играть через два дня на третий, но это не оправдание – мы должны были побеждать сегодня.

– После удаления Сироты вы пожалели, что использовали до этого момента все замены?

– В предыдущем матче мы отыграли 120 минут, так что, например, Ярмоленко, Сидорчуку было трудно продолжать игру, тем более при такой жаре. Они попросили замену, и игроки, вышедшие на поле, должны были добавить и сделать все ради победы. Та ошибка, которую допустил Дячук, – это недопустимо. Наши центральные защитники еще молоды, у них нет достаточно опыта, и они не могут отдавать все силы на поле, которых от них требуют команда и я.

В то же время отмечу, что "Черноморец" сегодня сыграл очень организованно, у них была целая неделя, чтобы подготовиться к этому поединку, в отличие от нас. Мы доминировали в первом тайме, у нас было множество моментов, как и во втором тайме тоже доминировали на поле. Соперник играл на контратаках, без позиционных атак, и очень качественно с этим справились. Я не уверен, что мне еще нужно посмотреть повтор, но мне кажется, что еще мог быть пенальти в ворота "Черноморца".

– Вы на одной из предыдущих пресс-конференций говорили, что не можете приглашать в команду украинских футболистов. Это из-за отсутствия трансферного бюджета или вы просто не видите кандидатов, которые могли бы усилить вашу команду?

– Мы посмотрим, сейчас мы еще ищем кандидатов на усиление центра защиты. Я еще должен переговорить с президентом клуба. Сейчас мы даем шансы нашим молодым защитникам, хотя объективно им еще нужно год-два для того, чтобы выйти на тот уровень, который должен соответствовать "Динамо" (Киев). Нам не очень повезло, потому что мы потеряли Попова – это очень важный футболист для "Динамо", но в двух матчах мы не могли на него рассчитывать. Посмотрим, что будет дальше.

– 18 августа был день памяти Виктора Прокопенко, с которым вы работали вместе. Что можете сказать об этом человеке?

– Это фантастический человек, легенда. У меня с ним были хорошие отношения, и я ничего плохого не могу о нем сказать. Он легенда "Шахтера" и всего украинского футбола.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Черноморец (Одесса)
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Источник:
ФК "Динамо"

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Комментарии (4)
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ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
20.08.2023 в 20:54
Тільки зараз злий? До цього не бачив, хто у тебе в центрі захисту? Де ж твій знаменитий досвід, про який так полюбляєш згадувати.
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LEVgcUqs (Чернігів)
20.08.2023 в 20:46
Поговори з Суркісом,та потрібно міняти тренера. Щоб я там ще розповідав.
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Лекарь (село Дарниця)
20.08.2023 в 20:44
Навіщо було виганяти Бурду?
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0
0
avatar
genpet (Николаев)
20.08.2023 в 20:39
А що ти не знав, що захист - прохідний двір до цього ? Чого вже 2 роки, на кожний матч виходять різні гравці? Про яку зігранність захисту, відточення взаємодії між гравцями, сьогодні можна говорити ? Гнати цього діда треба було ще рік назад.
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