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Перестрелка в Одессе. Черноморец - Динамо 3:2. Обзор матча и видео голов

Премьер-лига
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Черноморец - Динамо ⋉ 3:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 20.08.2023 ⋇ УПЛ на UA-Футбол

Перестрелка в Одессе. Черноморец - Динамо 3:2. Обзор матча и видео голов

Фото: пресслужби ФК "Чорноморець"

Новина українською

В рамках 4-го тура УПЛ встретились "Черноморец" и "Динамо". Киевляне не смогли удержать ничейный счет. На 83 минуте удаление получил Сирота, после чего одесситы смогли забить гол на 90+1 и вырвать победу.

Также в матче отличился Андрей Ярмоленко, который впервые забил с игры после возвращения в киевлян.

4-й тур УПЛ, сезон 2023/24

20 августа, Одесса, стадион "Черноморец"

"Черноморец" (Одесса) - "Динамо" (Киев) 3:2

Голы: Авагимян (20), Штогрин (52), Иеде (90+1) - Ярмоленко (48), Сидорчук (60)

Удаление: Сирота (83, вторая желтая)

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В статье: Динамо (Киев) Черноморец (Одесса)
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