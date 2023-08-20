Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Перестрелка в Одессе. Черноморец - Динамо 3:2. Обзор матча и видео голов
Черноморец - Динамо ⋉ 3:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 20.08.2023 ⋇ УПЛ на UA-Футбол
Фото: пресслужби ФК "Чорноморець"
В рамках 4-го тура УПЛ встретились "Черноморец" и "Динамо". Киевляне не смогли удержать ничейный счет. На 83 минуте удаление получил Сирота, после чего одесситы смогли забить гол на 90+1 и вырвать победу.
Также в матче отличился Андрей Ярмоленко, который впервые забил с игры после возвращения в киевлян.
4-й тур УПЛ, сезон 2023/24
20 августа, Одесса, стадион "Черноморец"
"Черноморец" (Одесса) - "Динамо" (Киев) 3:2
Голы: Авагимян (20), Штогрин (52), Иеде (90+1) - Ярмоленко (48), Сидорчук (60)
Удаление: Сирота (83, вторая желтая)
Популярное сейчас
- Ингулец идет без потерь, Карпаты остановили. Результаты и таблица Первой лиги
- Дежавю. Черноморец – Динамо 3:2
- Черноморец – Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины
- Встреча лидеров УПЛ, Динамо в Одессе и старт Серии А. Расписание матчей на 18 - 20 августа
- Как сейчас выглядит и чем занимается легендарный Роналдиньо. ФОТО
- Одноклубник Мудрика в Челси разбил свой роскошный Роллс-Ройс за 450 тысяч долларов. ФОТО