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В матче Кривбасс - Шахтер арбитр удалил сразу трех игроков
Эмоции кипели
Фото: УПЛ
В матче 4-го тура чемпионата Украины криворожский "Кривбасс" и донецкий "Шахтер"
Поединок был напряжен не только с игровой составляющей, но и с эмоциональной. Арбитр встречи Андрей Коваленко по ходу матча удалил сразу троих игроков.
Сначала две желтые заработал вингер "Кривбасса" Дмитрий Хомченовский. А уже через 10 минут атакующий полузащитник "горняков" Артем Бондаренко заработал прямую красную.
И как итог в компенсированное поединком время, а именно на 90+5 защитник "Шахтера" Дмитрий Чигринский получил второй "горчичник".
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