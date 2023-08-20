  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. В матче Кривбасс - Шахтер арбитр удалил сразу трех игроков
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В матче Кривбасс - Шахтер арбитр удалил сразу трех игроков

Премьер-лига
(1 голосов)

Эмоции кипели

В матче Кривбасс - Шахтер арбитр удалил сразу трех игроков

Фото: УПЛ

Новина українською

В матче 4-го тура чемпионата Украины криворожский "Кривбасс" и донецкий "Шахтер" расписали боевую ничью – 3:3.

Поединок был напряжен не только с игровой составляющей, но и с эмоциональной. Арбитр встречи Андрей Коваленко по ходу матча удалил сразу троих игроков.

Сначала две желтые заработал вингер "Кривбасса" Дмитрий Хомченовский. А уже через 10 минут атакующий полузащитник "горняков" Артем Бондаренко заработал прямую красную.

И как итог в компенсированное поединком время, а именно на 90+5 защитник "Шахтера" Дмитрий Чигринский получил второй "горчичник".

По теме
yellow-arrow
Кривбасс - Шахтер 3:3. Голевая феерия. Видео обзор матча
yellow-arrow
Ван Леувен: У нас были фантастические 20 минут. Затем мы стали самоуверенными
yellow-arrow
Черноморец в топ-2, гранды теряют, Ворскла впервые побеждает. Результаты, расписание и таблица УПЛ
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде