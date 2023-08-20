В матче Кривбасс - Шахтер арбитр удалил сразу трех игроков

В матче 4-го тура чемпионата Украины криворожский "Кривбасс" и донецкий "Шахтер" расписали боевую ничью – 3:3.

Поединок был напряжен не только с игровой составляющей, но и с эмоциональной. Арбитр встречи Андрей Коваленко по ходу матча удалил сразу троих игроков.

Сначала две желтые заработал вингер "Кривбасса" Дмитрий Хомченовский. А уже через 10 минут атакующий полузащитник "горняков" Артем Бондаренко заработал прямую красную.

И как итог в компенсированное поединком время, а именно на 90+5 защитник "Шахтера" Дмитрий Чигринский получил второй "горчичник".