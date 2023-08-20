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Ван Леувен: У нас были фантастические 20 минут. Затем мы стали самоуверенными

Премьер-лига
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Наставник "горняков" недоволен игрой своих футболистов

Ван Леувен: У нас были фантастические 20 минут. Затем мы стали самоуверенными

Фото: UA-Футбол / Автор - Аліна Єрофеєва

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Главный тренер донецкого "Шахтера" Патрик ван Леувен прокомментировал результативную ничью с криворожским "Кривбассом" в рамках 4-го тура УПЛ.

– В первом тайме нас были фантастические 20 минут. Однако потом все поменялось, мы стали самоуверенными.

– Как оцените игру Гочолеишвили? Он снова был активен в атаке, но с его фланга прошли два гола.

– С этого фланга пришли два кросса и гола. Он не остановил их. Мы не фолили, хотя должны были это делать. Это то, что я имею в виду, когда говорю о самонадеянности.

– Вы довольны игрой Степаненко?

– Он не играл несколько месяцев и вернулся в статусе лидера, провел пару тренировок. Я надеюсь, что он принесет нам то, что сегодня принес. Мне нужно, чтобы на поле был лидер, который руководил бы командой и вел ее вперед.

– Сегодня Криськив повел за собой команду. Вы планируете его использовать по возвращении Судакова?

– У нас много талантливых игроков, он – один из полузащитников. У него был хороший старт, но нужно больше отдавать команде на протяжении всех 90 минут или до тех пор, пока ты на поле, – рассказал наставник "горняков".

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Шахтер (Донецк) Патрик ван Леувен
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