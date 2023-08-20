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Кривбасс - Шахтер 3:3. Голевая феерия. Видео обзор матча
Подопечные Вернидуба делают камбэк
Фото: УПЛ
В рамках 4-го тура чемпионата Украины криворожский "Кривбасс" и донецкий "Шахтер" устроили голевую перестрелку. В первом тайме на двух командах забили сразу 5(!) мячей. А ничью для команды Юрия Вернидуба вырвал Даниил Бескоровайный – защитник поразил ворота "горняков" на 64-й минуте встречи. Эмоции на футбольном поле закипали, и в итоге арбитр встречи Андрей Коваленко был вынужден удалить сразу трех игроков с поля. Это вторая ничья команды Патрика ван Леувена в нынешней кампании УПЛ. В свою очередь, для "Кривбасса" это первый ничейный результат в этом сезоне.
УПЛ. 4 тур
20 августа. Кривой Рог. Стадион "Горняк"
Арбитр в поле — Андрей Коваленко. Арбитр VAR — Максим Козиряцкий
Голы: Хомченовский 24, Кожушко 43, Бескоровайный 64 — Кащук 8, Крыськив 18, 42
Предупреждения: Хомченовский 10, Бескоровайный 32, Кожушко 32, Понедельник 87, Близниченко 90+7 — Топалов 35
Удаление: Хомченовский 74 (вторая желтая) — Бондаренко 84 (прямая красная), Чигринский 90+5 (вторая желтая)
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