Кривбасс - Шахтер 3:3. Голевая феерия. Видео обзор матча

В рамках 4-го тура чемпионата Украины криворожский "Кривбасс" и донецкий "Шахтер" устроили голевую перестрелку. В первом тайме на двух командах забили сразу 5(!) мячей. А ничью для команды Юрия Вернидуба вырвал Даниил Бескоровайный – защитник поразил ворота "горняков" на 64-й минуте встречи. Эмоции на футбольном поле закипали, и в итоге арбитр встречи Андрей Коваленко был вынужден удалить сразу трех игроков с поля. Это вторая ничья команды Патрика ван Леувена в нынешней кампании УПЛ. В свою очередь, для "Кривбасса" это первый ничейный результат в этом сезоне.

УПЛ. 4 тур

20 августа. Кривой Рог. Стадион "Горняк"

Арбитр в поле — Андрей Коваленко. Арбитр VAR — Максим Козиряцкий

“Кривбасс” — “Шахтер” 3:3

Голы: Хомченовский 24, Кожушко 43, Бескоровайный 64 — Кащук 8, Крыськив 18, 42

Предупреждения: Хомченовский 10, Бескоровайный 32, Кожушко 32, Понедельник 87, Близниченко 90+7 — Топалов 35

Удаление: Хомченовский 74 (вторая желтая) — Бондаренко 84 (прямая красная), Чигринский 90+5 (вторая желтая)