Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Определились лучший игрок и тренер 4-го тура УПЛ
Вполне заслуженно
Фото: УПЛ
Украинская Премьер-лига, опросив специалистов, определила лучшего футболиста и главного тренера 4-го тура чемпионата.
Лучшим игроком был признан атакующий полузащитник донецкого "Шахтера" Дмитрий Крыськив. Хавбек "горняков" оформил дубль в матче против криворожского "Кривбасса", однако команде Патрика ван Леувена
В свою очередь, лучшим наставником признан коуч одесского "Черноморца" Роман Григорчук. "Моряки" под руководством украинского тренера в драматическом матче в компенсированное время
В экспертный совет УПЛ вошли Олег Венглинский, Иван Гецко, Сергей Нагорняк, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Олег Федорчук, Анатолий Чанцев, Игорь Шуховцев, Степан Юрчишин, Игорь Яворский.
Популярное сейчас
- Луческу: Я очень зол после матча. Сейчас мы ищем кандидатов на усиление центра защиты
- Днепр-1 ведет переговоры с зарубежным тренером
- Ингулец идет без потерь, Карпаты остановили. Результаты и таблица Первой лиги
- Черноморец – Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины
- Жена Лунина рассказала о реакции мужа на переход Кепы в Реал. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная жена аргентинской звезды Днепра-1. ФОТО