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Определились лучший игрок и тренер 4-го тура УПЛ

Премьер-лига
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Вполне заслуженно

Определились лучший игрок и тренер 4-го тура УПЛ

Фото: УПЛ

Новина українською

Украинская Премьер-лига, опросив специалистов, определила лучшего футболиста и главного тренера 4-го тура чемпионата.

Лучшим игроком был признан атакующий полузащитник донецкого "Шахтера" Дмитрий Крыськив. Хавбек "горняков" оформил дубль в матче против криворожского "Кривбасса", однако команде Патрика ван Леувена победить не удалось.

В свою очередь, лучшим наставником признан коуч одесского "Черноморца" Роман Григорчук. "Моряки" под руководством украинского тренера в драматическом матче в компенсированное время вырвали победу у киевского "Динамо".

В экспертный совет УПЛ вошли Олег Венглинский, Иван Гецко, Сергей Нагорняк, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Олег Федорчук, Анатолий Чанцев, Игорь Шуховцев, Степан Юрчишин, Игорь Яворский.

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В статье: Роман Григорчук Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) Дмитрий Крыськив
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Источник:
УПЛ

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