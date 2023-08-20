Определились лучший игрок и тренер 4-го тура УПЛ

Украинская Премьер-лига, опросив специалистов, определила лучшего футболиста и главного тренера 4-го тура чемпионата.

Лучшим игроком был признан атакующий полузащитник донецкого "Шахтера" Дмитрий Крыськив. Хавбек "горняков" оформил дубль в матче против криворожского "Кривбасса", однако команде Патрика ван Леувена победить не удалось .

В свою очередь, лучшим наставником признан коуч одесского "Черноморца" Роман Григорчук. "Моряки" под руководством украинского тренера в драматическом матче в компенсированное время вырвали победу у киевского "Динамо".

В экспертный совет УПЛ вошли Олег Венглинский, Иван Гецко, Сергей Нагорняк, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Олег Федорчук, Анатолий Чанцев, Игорь Шуховцев, Степан Юрчишин, Игорь Яворский.