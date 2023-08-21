Вернидуб: Увидели, что Кривбасс хорошо умеет не только защищаться, но и атаковать

Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб после домашней ничьей против "Шахтера" (3:3) в 4 туре УПЛ прокомментировал игру на пресс-конференции.

- Считаю, счет 3:3 с чемпионом нашей страны "Шахтером" - это очень неплохо. По матчу не хочу ничего много говорить. Команда попала в непростую ситуацию в начале - пришлось вставать с колен и бороться дальше. Забили неплохой мяч, сделав счет 1:2, сумели вернуться в игру. Затем - снова ошибка нашего футболиста... Но через некоторое время мы забиваем второй мяч - и снова интрига жива.

На мой взгляд, во втором тайме был равный матч. Мы свой момент использовали. У "горняков" также были неплохие возможности, но они больше не забили - поэтому и счет 3:3. За это я очень благодарен ребятам. У нас появляется крепкий стержень внутри.

Очень рад за подопечных. Будем работать еще больше и от матча к матчу идти только вперед. Вот это - самое главное. А дальше уже жизнь покажет, куда мы дойдем в конце чемпионата.

- Юрий Николаевич, не будете строго наказывать Андрея Клищука за голевую ошибку?

- Нет, подобное бывает со всеми. Все мы люди, все ошибаемся. Я даже крикнул ему: мол, зачем эта передача в центр поля? Но это такое. Что произошло - то произошло. Главное, что ребята Андрея поддержали. Были моменты, в которых Клищук нас очень выручил.

Все эпизоды мы подробно разберем, тренер вратарей регулярно общается с ребятами, все ключевые моменты прорабатывают. Верю, что Клищук сделает все необходимые выводы, чтобы не ошибаться так в дальнейшем.

- В первом тайме Зубков на правом фланге был настоящим хозяином. Были ли сделаны выводы и кто должен был индивидуально работать с этим футболистом?

- Зубков играл справа - соответственно, у нас на левом фланге бегают Дибанго и Хомченовский. Где-то они привыкали. Не забывайте, что Зубков - игрок национальной сборной Украины, это один из лучших футболистов сейчас. У этого правого нападающего очень хорошая левая нога. Он может точно пробить или отдать точную передачу. Все сильные стороны мы знаем.

Потихоньку Дибанго начал справляться с оппонентом, более того он, будучи левым защитником, отдал две передачи, с которых мы забили! Думаю, этим Иван вернул должок тому же Зубкову.

Все нормально. Есть моменты, где кто-то выигрывает, а кто-то - проигрывает. Это борьба. Порой лучше выглядит один игрок, потом все меняется. Самое важное в этой истории, что мы играли всей командой, действовали слаженно, поэтому не скажешь, что кто-то выделяется или выпадает. "Кривбасс" - единый коллектив, единый механизм, который работает пока неплохо. Дай Бог, чтобы так было и в дальнейшем.

- Сегодня Кожушко наконец-то забил...

- Забил! Да еще и какой мяч неплохой, замкнув фланговую передачу! Но после этого он почувствовал небольшую боль в мышцах. Пока ничего конкретного не могу сказать. Завтра проснемся - и врач уже даст детальный анализ. Возможно, понадобится МРТ. Главное, чтобы не было никакой тяжелой травмы - и Кожушко смог как можно быстрее вернуться в общую группу.

- Если не секрет, какую установку давали подопечным перед матчем и что говорили в перерыве?

- Никаких секретов нет. Мы всегда проводим общую установку, где говорим о том, чтобы набирать очки, играть на равных с любым соперником. То, что мы тренируем - то и хочу видеть на поле. Я понимаю, что сегодня против нас вышел донецкий "Шахтер", но в общении с ребятами я подчеркивал: мы не должны бояться. Тем более, играем дома.

Хотя первые 15-20 минут полное преимущество было на стороне "оранжево-черных", признаю это. Мы не успевали, у "горняков" довольно быстрые футболисты: Топалов, Кащук, Сикан, Зубков, Гочолеишвили - все реактивные. Не так просто с этой командой играть. Сегодня мы увидели, что "Кривбасс" хорошо умеет не только защищаться, но и атаковать. Счет на табло - я очень доволен.

- Я обратил внимание, что в компенсированное время, когда "Кривбасс" пробивал штрафной, вы гнали защитников в штрафную площадку "Шахтера". Надеялись забить четвертый?

- Мы играли до конца. Как и любому тренеру, мне хотелось одержать победу (улыбается). Тем более, неплохой штрафной был - почему бы не пойти? Лучше оставить сзади быстрых Близниченко и Дибанго, а те, кто выше ростом - пусть идут на подачу! А может бы мы забили еще один? Как вот удалось отличиться Дани Бескоровайному с очень хорошей подачи Макса Задераки.