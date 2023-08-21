  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Хавбек Вереса: Мы играли лучше. Просто мяч в ворота не шел
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хавбек Вереса: Мы играли лучше. Просто мяч в ворота не шел

Премьер-лига
(1 голосов)

Станислав Шарай дал комментарий после поражения от "Ворсклы"

Хавбек Вереса: Мы играли лучше. Просто мяч в ворота не шел

Фото: НК Верес

Новина українською

Полузащитник "Вереса" Станислав Шарай прокомментировал поражение от "Ворсклы" (1:2) в 4-м туре УПЛ.

"Готовились, изучали соперника. Но две ошибки на старте - и все. Игра перевернулась, пришлось перестраиваться. "Ворскла" играла по счету и очень тяжело было преодолеть такую оборону.

Где-то не везло, с реализацией проблемы и ошибки - детские. Такие голы, которые мы пропускаем - так нельзя просто.

Относительно гола - там футболисты "Ворсклы" не разобрались. Мяч отскочил ко мне и я просто добил в ворота. Доиграл эпизод до конца.

В общем, мы играли лучше. Просто мяч в ворота не шел.

Все расстроены. Но работаем дальше. Сейчас кубковая игра. Потом надо брать очки в матче с "Черноморцем", - отметил хавбек.

Читайте такжеУПЛ. Верес — Ворскла 1:2. Неожиданный, но закономерный результат
По теме
yellow-arrow
Динамо интересовалось Таловеровым по-динамовски – поинтересовалось и забыло - Источник
yellow-arrow
Григорчук: Эта победа для всех тех людей, которые живут Черноморцем
yellow-arrow
Вернидуб: Увидели, что Кривбасс хорошо умеет не только защищаться, но и атаковать
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ворскла (Полтава) Верес (Ровно) Станислав Шарай
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
nkveres.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде