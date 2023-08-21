Хавбек Вереса: Мы играли лучше. Просто мяч в ворота не шел

Полузащитник "Вереса" Станислав Шарай прокомментировал поражение от "Ворсклы" (1:2) в 4-м туре УПЛ.

"Готовились, изучали соперника. Но две ошибки на старте - и все. Игра перевернулась, пришлось перестраиваться. "Ворскла" играла по счету и очень тяжело было преодолеть такую оборону.

Где-то не везло, с реализацией проблемы и ошибки - детские. Такие голы, которые мы пропускаем - так нельзя просто.

Относительно гола - там футболисты "Ворсклы" не разобрались. Мяч отскочил ко мне и я просто добил в ворота. Доиграл эпизод до конца.

В общем, мы играли лучше. Просто мяч в ворота не шел.

Все расстроены. Но работаем дальше. Сейчас кубковая игра. Потом надо брать очки в матче с "Черноморцем", - отметил хавбек.