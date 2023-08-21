Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Григорчук: Эта победа для всех тех людей, которые живут Черноморцем
"Черноморец" в Одессе обыграл киевское "Динамо"
Фото: ФК Чорноморець
Главный тренер "Черноморца" Роман Григорчук поделился эмоциями от победы над "Динамо" (3:2) в матче 4-го тура УПЛ.
"Ничего не вспоминаем, никакие победы, потому что сегодня это, как по мне, знаковое событие. Мы просто все счастливы, очень много людей тоже счастливы.Читайте такжеЯрмоленко: Сейчас такая ситуация, когда нам нужно терпеть. Извиняюсь перед болельщиками
Эта победа для всех тех людей, которые живут "Черноморцем", они живут футбольной жизнью нашего города, и я просто счастлив, что нам удалось подарить людям действительно счастье, иначе это нельзя даже формулировать.
Я считаю, что мы сегодня... Как такое слово подобрать... Мы не шарахались в какие-то крайности, а просто держали свою линию. И вы не представляете, какая это важная штука. Мы в большинстве играли, это все понятно, но мы играем с топ-клубом, контролируя мяч. Это дорогого стоит.
Как команда в целом... И характер, и психология, философия футболистов. Мне все это очень понравилось. Не то слово понравилось, это сильно.
Ошибки были сегодня у многих футболистов, но о них был бы грех сейчас говорить. Они сегодня герои, красавцы, просто молодцы. А Иеде забил гол, это самое дорогое, что есть в футболе.
Ему за такой решающий гол можно простить 10 ошибок, но это мне сейчас так кажется, возможно, в другой ситуации столько мы не простим. Мы его специально оставили в запасе, решая свои стратегические цели", — сказал Григорчук.
Популярное сейчас
- Мастер-класс от легенды. Жирона - Хетафе 3:0. Видео голов и обзор матча
- Примера. Жирона - Хетафе 3:0. Сделали то, что не удалось Барселоне
- Перестрелка в Одессе. Черноморец - Динамо 3:2. Обзор матча и видео голов
- Кучер подал в отставку с должности главного тренера Днепра-1
- Как сейчас выглядит и чем занимается легендарный Роналдиньо. ФОТО
- Одноклубник Мудрика в Челси разбил свой роскошный Роллс-Ройс за 450 тысяч долларов. ФОТО
Новости по теме
- 19:04 Украинские Григорчук: Когда вся лава запасных вроде бы специально, наигранно соскакивает со своих мест, куда-то бежит - это дикость
- 18:37 Украинские Демченко: Добавило остроты, что обыграли Динамо в День рождения клуба
- 19:04 Украинские Григорчук: Несколько отрезков игры против Динамо можно назвать идеальными