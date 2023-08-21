Григорчук: Эта победа для всех тех людей, которые живут Черноморцем

Главный тренер "Черноморца" Роман Григорчук поделился эмоциями от победы над "Динамо" (3:2) в матче 4-го тура УПЛ.

"Ничего не вспоминаем, никакие победы, потому что сегодня это, как по мне, знаковое событие. Мы просто все счастливы, очень много людей тоже счастливы. Читайте также Ярмоленко: Сейчас такая ситуация, когда нам нужно терпеть. Извиняюсь перед болельщиками Эта победа для всех тех людей, которые живут "Черноморцем", они живут футбольной жизнью нашего города, и я просто счастлив, что нам удалось подарить людям действительно счастье, иначе это нельзя даже формулировать.

Я считаю, что мы сегодня... Как такое слово подобрать... Мы не шарахались в какие-то крайности, а просто держали свою линию. И вы не представляете, какая это важная штука. Мы в большинстве играли, это все понятно, но мы играем с топ-клубом, контролируя мяч. Это дорогого стоит.