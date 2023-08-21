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Григорчук: Эта победа для всех тех людей, которые живут Черноморцем

Премьер-лига
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"Черноморец" в Одессе обыграл киевское "Динамо"

Григорчук: Эта победа для всех тех людей, которые живут Черноморцем

Фото: ФК Чорноморець

Новина українською

Главный тренер "Черноморца" Роман Григорчук поделился эмоциями от победы над "Динамо" (3:2) в матче 4-го тура УПЛ.

"Ничего не вспоминаем, никакие победы, потому что сегодня это, как по мне, знаковое событие. Мы просто все счастливы, очень много людей тоже счастливы.

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Эта победа для всех тех людей, которые живут "Черноморцем", они живут футбольной жизнью нашего города, и я просто счастлив, что нам удалось подарить людям действительно счастье, иначе это нельзя даже формулировать.

Я считаю, что мы сегодня... Как такое слово подобрать... Мы не шарахались в какие-то крайности, а просто держали свою линию. И вы не представляете, какая это важная штука. Мы в большинстве играли, это все понятно, но мы играем с топ-клубом, контролируя мяч. Это дорогого стоит.

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Как команда в целом... И характер, и психология, философия футболистов. Мне все это очень понравилось. Не то слово понравилось, это сильно.

Ошибки были сегодня у многих футболистов, но о них был бы грех сейчас говорить. Они сегодня герои, красавцы, просто молодцы. А Иеде забил гол, это самое дорогое, что есть в футболе.

Ему за такой решающий гол можно простить 10 ошибок, но это мне сейчас так кажется, возможно, в другой ситуации столько мы не простим. Мы его специально оставили в запасе, решая свои стратегические цели", — сказал Григорчук.

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В статье: Роман Григорчук Динамо (Киев) Черноморец (Одесса)
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Источник:
Tribuna.com

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