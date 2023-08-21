Кубок Украины, Динамо, Днепр-1 и Заря в еврокубках. Расписание матчей на 21 – 27 августа

UA-Футбол собрал для вас список самых интересных матчей, которые состоятся в течение следующей недели – с 21 по 27 августа

Понедельник, 21 августа

Туры будут доигрывать в трех ТОП-чемпионатах. Украинских болельщиков, пожалуй, больше всего заинтересует игра "Кристалл Пелас" с "Арсеналом", есть вероятность, что Саша Зинченко выйдет на поле. А еще "Милан", переживающий перестройку, приедет в гости к "Болоньи".

"Алавес" – "Севилья". 20:00. Ла Лига. MEGOGO

"Болонья" – "Милан". 21:45. Серия А. MEGOGO

"Кристалл Пелас" – "Арсенал". 22:00. АПЛ. Setanta Sports

Вторник, 22 августа

В еврокубках наступило время решающих раундов квалификации. Поначалу, как обычно, идет Лига Чемпионов. Во вторник можно поболеть за Кочергина – его "Ракув" сыграет с "Копенгагеном". Но более статусная пара, конечно, "Рейнджерс" – ПСВ.

"Ракув" – "Копенгаген". 22:00. Лига Чемпионов. MEGOGO

"Рейнджерс" – ПСВ. 22:00. Лига Чемпионов. MEGOGO

Среда, 23 августа

Прежде чем перейти к международным клубным соревнованиям, будет возможность насладиться украинским Кубком. На четвертом этапе в игру вступают клубы УПЛ, но не все. "Черноморец" сыграет с "Левым Берегом", "Полесье" - с "Агробизнесом", пожалуй, наиболее интригующим будет региональное дерби между "Рухом" и стрийской "Скалой 1911".

А уже вечером будем болеть за "Днепр-1" в Лиге Конференций – его соперником станет "Спартак" из Трнавы (Словакия). Что касается Лиги Чемпионов, то горячо должно быть в игре "Мольде" – "Галатасарай".

"Левый Берег" – "Черноморец". 13:00. Кубок Украины. YouTube

"Агробизнес" – "Полесье". 14:00. Кубок Украины. YouTube

"Мариуполь" – "Колос". 14:00. Кубок Украины. YouTube

"Звягель" – "Оболонь". 15:00. Кубок Украины. YouTube

"Эпицентр" – "Верес". 16:00. Кубок Украины. YouTube

"Горняк-Спорт" – "Металлист 1925". 16:00. Кубок Украины. YouTube

"Скала 1911" – "Рух". 17:00. Кубок Украины. YouTube

ЛНЗ – "Виктория". 17:00. Кубок Украины. YouTube

"Спартак" Трнава - "Днепр-1". 19:30. Лига конференций. 2+2

"Мольде" – "Галатасарай". 22:00. Лига Чемпионов. MEGOGO

"Панатинаикос" – "Брага". 22:00. Лига Чемпионов. MEGOGO

Четверг, 24 августа

Еще два представителя Украины играют свои матчи в еврокубках. "Заря" попытается отомстить "Славии" за "Днепр-1", а вот "Динамо" ожидает тяжелое испытание "Бешикташем".

"Славия" – "Заря". 20:00. Лига Европы. УНИАН

"Динамо" – "Бешикташ". 20:00. Лига конференций. 2+2

Пятница, 25 августа

И снова максимально насыщенные футбольные выходные, начинающиеся вечером последнего рабочего дня. Уже в 18:00 матч с громкой исторической вывеской – "Карпаты" – "Металлист".

А вот вечером "Челси" попытается разжиться первой победой в сезоне в игре с дебютантом "Лутоном". Интересно, останется ли Лунин в основе "Реала" на игру с "Сельтой". Ну и в Германии "Лейпциг" будет играть со "Штутгартом".

"Карпаты" – "Металлист". 18:00. Первая лига. YouTube

"Лейпциг" – "Штутгарт". 21:30. Бундеслига. Setants Sports

"Челси" – "Лутон". 22:00. АПЛ. Setants Sports

"Сельта" - "Реал". 22:30. Ла Лига. MEGOGO

Суббота, 26 августа

В рамках УПЛ будет всего два матча – ЛНЗ сыграет с "Металлистом 1925", а "Александрия" проверит на прочность "Полесья". В Англии Забарного после "Ливерпуля" ожидает "Тоттенхэм", "Арсенал" померяется силами с "Фулхэмом", а МЮ сыграет с "Ноттингемом".

В Испании будем следить, как "Жирона" выдержит давление "Севильи". Во Франции будет битва между чемпионом и серебряным призером в прошлом сезоне. В Италии можно посмотреть противостояние "Милана" и "Торино". А в Германии сойдутся две очень атакующие команды – "Боруссия" М и "Байер".

"Борнмут" – "Тоттенхэм". 14:30. АПЛ. Setants Sports

ЛНЗ – "Металлист 1925". 15:00. УПЛ. ОТТ-платформы

"Александрия" – "Полесье". 17:00. УПЛ. ОТТ-платформы

"Арсенал" – "Фулхэм". 17:00. АПЛ. Setants Sports

МЮ – "Ноттингем". 17:00. АПЛ. Setants Sports

"Брайтон" - "Вест Хэм". 19:30. АПЛ. Setants Sports

"Боруссия" М - "Байер". 19:30. Бундеслига. Setants Sports

"Милан" – "Торино". 21:45. Серия А. MEGOGO

ПСЖ – "Ланс". 22:00. Лига 1. MEGOGO

"Севилья" – "Жирона". 22:30. Ла Лига. MEGOGO

Воскресенье, 27 августа

В Чемпионате Украины призеры прошлого сезона будут экзаменовать лидеров нынешнего сезона. В Англии центральный матч сыграют "Ньюкасл" и "Ливерпуль". Возможно, Малиновский дебютирует за "Дженоа" в игре против Лацио. "Барселону" ожидает испытание "Вильярреалом". А в Германии будет региональное дерби между "Аугсбургом" и "Баварией".