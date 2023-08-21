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Кубок Украины, Динамо, Днепр-1 и Заря в еврокубках. Расписание матчей на 21 – 27 августа

Премьер-лига
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На выходных лидеров УПЛ будут экзаменовать призеры прошлого сезона

Кубок Украины, Динамо, Днепр-1 и Заря в еврокубках. Расписание матчей на 21 – 27 августа

фото - ФК Динамо Київ

UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол собрал для вас список самых интересных матчей, которые состоятся в течение следующей недели – с 21 по 27 августа

Понедельник, 21 августа

Туры будут доигрывать в трех ТОП-чемпионатах. Украинских болельщиков, пожалуй, больше всего заинтересует игра "Кристалл Пелас" с "Арсеналом", есть вероятность, что Саша Зинченко выйдет на поле. А еще "Милан", переживающий перестройку, приедет в гости к "Болоньи".

  • "Алавес" – "Севилья". 20:00. Ла Лига. MEGOGO
  • "Болонья" – "Милан". 21:45. Серия А. MEGOGO
  • "Кристалл Пелас" – "Арсенал". 22:00. АПЛ. Setanta Sports

Вторник, 22 августа

В еврокубках наступило время решающих раундов квалификации. Поначалу, как обычно, идет Лига Чемпионов. Во вторник можно поболеть за Кочергина – его "Ракув" сыграет с "Копенгагеном". Но более статусная пара, конечно, "Рейнджерс" – ПСВ.

  • "Ракув" – "Копенгаген". 22:00. Лига Чемпионов. MEGOGO
  • "Рейнджерс" – ПСВ. 22:00. Лига Чемпионов. MEGOGO

Среда, 23 августа

Прежде чем перейти к международным клубным соревнованиям, будет возможность насладиться украинским Кубком. На четвертом этапе в игру вступают клубы УПЛ, но не все. "Черноморец" сыграет с "Левым Берегом", "Полесье" - с "Агробизнесом", пожалуй, наиболее интригующим будет региональное дерби между "Рухом" и стрийской "Скалой 1911".

А уже вечером будем болеть за "Днепр-1" в Лиге Конференций – его соперником станет "Спартак" из Трнавы (Словакия). Что касается Лиги Чемпионов, то горячо должно быть в игре "Мольде" – "Галатасарай".

  • "Левый Берег" – "Черноморец". 13:00. Кубок Украины. YouTube
  • "Агробизнес" – "Полесье". 14:00. Кубок Украины. YouTube
  • "Мариуполь" – "Колос". 14:00. Кубок Украины. YouTube
  • "Звягель" – "Оболонь". 15:00. Кубок Украины. YouTube
  • "Эпицентр" – "Верес". 16:00. Кубок Украины. YouTube
  • "Горняк-Спорт" – "Металлист 1925". 16:00. Кубок Украины. YouTube
  • "Скала 1911" – "Рух". 17:00. Кубок Украины. YouTube
  • ЛНЗ – "Виктория". 17:00. Кубок Украины. YouTube
  • "Спартак" Трнава - "Днепр-1". 19:30. Лига конференций. 2+2
  • "Мольде" – "Галатасарай". 22:00. Лига Чемпионов. MEGOGO
  • "Панатинаикос" – "Брага". 22:00. Лига Чемпионов. MEGOGO

Четверг, 24 августа

Еще два представителя Украины играют свои матчи в еврокубках. "Заря" попытается отомстить "Славии" за "Днепр-1", а вот "Динамо" ожидает тяжелое испытание "Бешикташем".

  • "Славия" – "Заря". 20:00. Лига Европы. УНИАН
  • "Динамо" – "Бешикташ". 20:00. Лига конференций. 2+2

Пятница, 25 августа

И снова максимально насыщенные футбольные выходные, начинающиеся вечером последнего рабочего дня. Уже в 18:00 матч с громкой исторической вывеской – "Карпаты" – "Металлист".

А вот вечером "Челси" попытается разжиться первой победой в сезоне в игре с дебютантом "Лутоном". Интересно, останется ли Лунин в основе "Реала" на игру с "Сельтой". Ну и в Германии "Лейпциг" будет играть со "Штутгартом".

  • "Карпаты" – "Металлист". 18:00. Первая лига. YouTube
  • "Лейпциг" – "Штутгарт". 21:30. Бундеслига. Setants Sports
  • "Челси" – "Лутон". 22:00. АПЛ. Setants Sports
  • "Сельта" - "Реал". 22:30. Ла Лига. MEGOGO

Суббота, 26 августа

В рамках УПЛ будет всего два матча – ЛНЗ сыграет с "Металлистом 1925", а "Александрия" проверит на прочность "Полесья". В Англии Забарного после "Ливерпуля" ожидает "Тоттенхэм", "Арсенал" померяется силами с "Фулхэмом", а МЮ сыграет с "Ноттингемом".

В Испании будем следить, как "Жирона" выдержит давление "Севильи". Во Франции будет битва между чемпионом и серебряным призером в прошлом сезоне. В Италии можно посмотреть противостояние "Милана" и "Торино". А в Германии сойдутся две очень атакующие команды – "Боруссия" М и "Байер".

  • "Борнмут" – "Тоттенхэм". 14:30. АПЛ. Setants Sports
  • ЛНЗ – "Металлист 1925". 15:00. УПЛ. ОТТ-платформы
  • "Александрия" – "Полесье". 17:00. УПЛ. ОТТ-платформы
  • "Арсенал" – "Фулхэм". 17:00. АПЛ. Setants Sports
  • МЮ – "Ноттингем". 17:00. АПЛ. Setants Sports
  • "Брайтон" - "Вест Хэм". 19:30. АПЛ. Setants Sports
  • "Боруссия" М - "Байер". 19:30. Бундеслига. Setants Sports
  • "Милан" – "Торино". 21:45. Серия А. MEGOGO
  • ПСЖ – "Ланс". 22:00. Лига 1. MEGOGO
  • "Севилья" – "Жирона". 22:30. Ла Лига. MEGOGO

Воскресенье, 27 августа

В Чемпионате Украины призеры прошлого сезона будут экзаменовать лидеров нынешнего сезона. В Англии центральный матч сыграют "Ньюкасл" и "Ливерпуль". Возможно, Малиновский дебютирует за "Дженоа" в игре против Лацио. "Барселону" ожидает испытание "Вильярреалом". А в Германии будет региональное дерби между "Аугсбургом" и "Баварией".

  • "Минай" – "Заря". 13:00. УПЛ. YouTube, Суспільне
  • "Колос" – "Шахтер". 15:00. УПЛ. ОТТ-платформы
  • "Шеффилд" – "Манчестер Сити". 16:00. АПЛ. Setants Sports
  • "Ворскла" – "Черноморец". 17:00. УПЛ. ОТТ-платформы
  • "Ньюкасл" – "Ливерпуль". 18:30. АПЛ. Setants Sports
  • "Бавария" – "Аугсбург". 18:30. Бундеслига. Setants Sports
  • "Вильярреал" – "Барселона". 18:30. Ла Лига. MEGOGO
  • "Рух" – "Днепр-1". 19:00. УПЛ. YouTube, Суспільне
  • "Лацио" – "Дженоа". 21:45. Серия А. MEGOGO
  • "Наполи" – "Сассуоло". 21:45. Серия А. MEGOGO
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В статье: Лига чемпионов Лига Европы Английская Премьер-лига Серия А Украинская Премьер-лига Лига конференций
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