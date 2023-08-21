Сабо – о матче Черноморец - Динамо: Снова была куча ошибок

Бывший тренер "Динамо" Йожеф Сабо оценил игру киевлян в матче 4-го тура УПЛ с "Черноморцем" (2:3).

- Ничего нового мы не увидели. Снова была куча ошибок. Киевляне, вроде, сильнее, но делают много ошибок, которые приводят к пропущенным голам. В этой игре ошибки были с обеих сторон. Но проиграть на последних секундах - что там делал центральный защитник? У меня слов нет... По всем голам пройтись, проанализировать - меня удивляет, что такие футболисты играют в УПЛ... Низкий уровень футбола в исполнении обеих команды.

Зачем лезть с мячом на троих?! Не легче ли отдать налево или направо? Мяч отобрали, атака, гол - 2:2. К сожалению, очень слабый футбол. "Динамо" переиграло "Арис", но шансы пройти "Бешикташ" один на тысячу.

- Что делать с проблемной защитой?

- А где брать игроков? Никто не идет в отбор, боятся, что не успеют, что будет пенальти. Первый пропущенный гол - Буяльский был рядом и не атаковал. В футболе нужно делать все - и отбирать, и атаковать. Все, что нужно было сделать - это просто не дать ударить. Но когда игроки бьют, то я от страха закрываю глаза, потому что мяч летит неизвестно куда. Если бы были зрители на втором или третьем этаже, то в них попали бы. Легионеры, которые остались в УПЛ, очень низкого качества. Наши тоже бьют в небеса. Просто неприятно на это смотреть.

- Болельщики критикуют Мирчу Луческу за игру, ожидая его увольнения...

- Что изменит Луческу, если не с кем? Игроки совершают кучу ошибок, не выкладываются на все 100%, потому что считают себя ведущими игроками в команде. Так нельзя играть в футбол. Когда нет мастерства, то сыграй просто. Так сложилось, что в этом матче "Динамо" проиграло, но в таком чемпионате Луческу никто не будет увольнять. Он сейчас никуда не уйдет и доработает свой контракт, чтобы там кто не говорил. Пусть Шовковский поработает помощником, а уже на следующий чемпионат возьмет команду и будет давать результат, - сказал Сабо.