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СМИ назвали имя зарубежного тренера, с которым контактирует Днепр-1
Днепряне нашли замену Кучеру в Испании
Фото: FC Twente
"Днепр-1" ведет переговоры с тренером Гонсало Гарсией. Он является одним из кандидатов на должность наставника днепрян. Об этом пишет журналист Игорь Бурбас в своем Telegram-канале.
Напомним, Александр Кучер подал в отставку после вчерашнего поражения от "Оболони" (1:2).
Главной проблемой для переезда испанца в Украину считается вопрос безопасности. Ведь после завершения еврокубов команда в полном составе из Ужгорода вернется в Днепр.
В настоящее время 39-летний Гарсия находится без работы. Последним его клубом был ФК "Истра 1961", который он покинул в конце прошлого сезона. Под его руководством команда финишировала на 5-м месте в чемпионате Хорватии.
Также Гонсало тренировал "Твенте" и работал ассистентом коуча в "Эсбьерге".
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