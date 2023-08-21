СМИ назвали имя зарубежного тренера, с которым контактирует Днепр-1

"Днепр-1" ведет переговоры с тренером Гонсало Гарсией. Он является одним из кандидатов на должность наставника днепрян. Об этом пишет журналист Игорь Бурбас в своем Telegram-канале.

Напомним, Александр Кучер подал в отставку после вчерашнего поражения от "Оболони" (1:2).

Главной проблемой для переезда испанца в Украину считается вопрос безопасности. Ведь после завершения еврокубов команда в полном составе из Ужгорода вернется в Днепр.

В настоящее время 39-летний Гарсия находится без работы. Последним его клубом был ФК "Истра 1961", который он покинул в конце прошлого сезона. Под его руководством команда финишировала на 5-м месте в чемпионате Хорватии.

Также Гонсало тренировал "Твенте" и работал ассистентом коуча в "Эсбьерге".