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СМИ назвали имя зарубежного тренера, с которым контактирует Днепр-1

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Днепряне нашли замену Кучеру в Испании

СМИ назвали имя зарубежного тренера, с которым контактирует Днепр-1

Фото: FC Twente

Новина українською

"Днепр-1" ведет переговоры с тренером Гонсало Гарсией. Он является одним из кандидатов на должность наставника днепрян. Об этом пишет журналист Игорь Бурбас в своем Telegram-канале.

Напомним, Александр Кучер подал в отставку после вчерашнего поражения от "Оболони" (1:2).

Главной проблемой для переезда испанца в Украину считается вопрос безопасности. Ведь после завершения еврокубов команда в полном составе из Ужгорода вернется в Днепр.

В настоящее время 39-летний Гарсия находится без работы. Последним его клубом был ФК "Истра 1961", который он покинул в конце прошлого сезона. Под его руководством команда финишировала на 5-м месте в чемпионате Хорватии.

Также Гонсало тренировал "Твенте" и работал ассистентом коуча в "Эсбьерге".

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В статье: СК Днепр-1
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Комментарии (2)
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JudgeDredd (Киев)
21.08.2023 в 13:10
Серйозний тренер.
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fanatSD (донецк)
21.08.2023 в 14:08
серьёзней некуда
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