Шахтер может перехватить Русина у Сандерленда - Журналист

"Шахтер" намерен перехватить у "Сандерленда" нападающего "Зари" Назария Русина. Об этом утверждает журналист Владимир Зверов.

Главный тренер "горняков" Патрик ван Леувен хочет играть по схеме 4-3-3 и использовать украинца на позиции левого крайнего форварда. Источник отметил, что Леувен лично звонил Русин.

Шансы того, что донецкий клуб перехватит Русина у английского, оцениваются как высокие. В ближайшие дни ситуация может продвинуться.

Напомним, ван Леувен возглавлял "Зарю" в прошлом сезоне и имеет опыт работы с Русиным. Ранее была информация, что "Сандерленд" предложил луганчанам от 2 до 3 млн евро за Русина и часть от суммы последующей продажи.

К слову, 24-летний Назарий - воспитанник львовского футбола. Играл за киевское "Динамо", польскую "Легию", "Днепр-1" и "Черноморец".