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Шахтер может перехватить Русина у Сандерленда - Журналист

Премьер-лига
(1 голосов)

Патрик ван Леувен лично созванивался с футболистом

Шахтер может перехватить Русина у Сандерленда - Журналист

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

"Шахтер" намерен перехватить у "Сандерленда" нападающего "Зари" Назария Русина. Об этом утверждает журналист Владимир Зверов.

Главный тренер "горняков" Патрик ван Леувен хочет играть по схеме 4-3-3 и использовать украинца на позиции левого крайнего форварда. Источник отметил, что Леувен лично звонил Русин.

Шансы того, что донецкий клуб перехватит Русина у английского, оцениваются как высокие. В ближайшие дни ситуация может продвинуться.

Напомним, ван Леувен возглавлял "Зарю" в прошлом сезоне и имеет опыт работы с Русиным. Ранее была информация, что "Сандерленд" предложил луганчанам от 2 до 3 млн евро за Русина и часть от суммы последующей продажи.

К слову, 24-летний Назарий - воспитанник львовского футбола. Играл за киевское "Динамо", польскую "Легию", "Днепр-1" и "Черноморец".

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В статье: Заря (Луганск) Шахтер (Донецк) Назарий Русин
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Комментарии (8)
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scorpius (Ck)
21.08.2023 в 13:36
Окажется Русин в Шахтере или нет, но переход на схему 4-3-3 потенциально создаст проблемы для команды по подбору игроков - возможно большой переизбыток хабеков получится. Если того же Зубкова как-то можно перекроить на правого крайнего, то как быть с остальными, непонятно. В центре нужен Судаков плюс Степан (или его сменщик), вопрос по третьему хаву открыт - допустим, это может быть Крыськив. Остаются Кащук, Вьюнник, Невертон, Кастилло, Очеретько, Бондаренко, Тоиров. Последних трех можно сдавать в аренду, к остальным присмотреться.
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0
0
Лекарь (село Дарниця)
21.08.2023 в 13:18
У Русіна з*явився реальний шанс себе проявити. Чи скористається він їм? Питання відкрите
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0
0
MaximSK (Киев)
21.08.2023 в 13:06
В Шахтере уже есть 3 нападающих, Сикан, Траоре и Вьюнник, ему лучше уйти в Сандерленд, Чемпионшип намного сильнее чем наше ЧУ сейчас.
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+1
0
oleg.m.3972 (Харьков)
21.08.2023 в 12:42
Лучше б Пихалёнка из Днепра выкупили б. Толку больше. Универсальный стабильный игрок высокого качества. Сгниёт в Днепре... А Бондаренко - на вольные хлеба. С его рандомными телодвижениями ещё не одну КК принесёт.
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+4
0
Грязный Гаррик (C)
21.08.2023 в 12:36
Русин уничтожит свою карьеру -перейдя в кротовск...Уже после открытия границ для мужиков переходит в Англию...
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+1
-3
fanatSD (донецк)
21.08.2023 в 12:52
не кипятись чмо вонючее.твоё мнение никому не нужно.ненавидишь шахтёр сиди и помалкивай гнида.
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+2
-2
Лекарь (село Дарниця)
21.08.2023 в 13:17
А що, усі зобов*язані любити Шахтар? Може, ще його президента усі мають любити та схилятись перед ним? А, може, йдіть ви нах?
0
-2
fanatSD (донецк)
21.08.2023 в 14:05
нах ... пойдёте именно вы.болей за своё динамо.целуй суркиса.
0
0

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