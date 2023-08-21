Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шахтер может перехватить Русина у Сандерленда - Журналист
Патрик ван Леувен лично созванивался с футболистом
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
"Шахтер" намерен перехватить у "Сандерленда" нападающего "Зари" Назария Русина. Об этом утверждает журналист Владимир Зверов.
Главный тренер "горняков" Патрик ван Леувен хочет играть по схеме 4-3-3 и использовать украинца на позиции левого крайнего форварда. Источник отметил, что Леувен лично звонил Русин.
Шансы того, что донецкий клуб перехватит Русина у английского, оцениваются как высокие. В ближайшие дни ситуация может продвинуться.
Напомним, ван Леувен возглавлял "Зарю" в прошлом сезоне и имеет опыт работы с Русиным. Ранее была информация, что "Сандерленд" предложил луганчанам от 2 до 3 млн евро за Русина и часть от суммы последующей продажи.
К слову, 24-летний Назарий - воспитанник львовского футбола. Играл за киевское "Динамо", польскую "Легию", "Днепр-1" и "Черноморец".
Популярное сейчас
- Ребров объявил список игроков на матчи против Англии и Италии
- Кубок Украины, Динамо, Днепр-1 и Заря в еврокубках. Расписание матчей на 21 – 27 августа
- Вернется ли Зинченко? Кристал Пэлас – Арсенал. Анонс и прогноз матча 2-го тура АПЛ на 21.08.2023
- Черноморец в топ-2, гранды теряют, Ворскла впервые побеждает. Результаты, расписание и таблица УПЛ
- Как сейчас выглядит и чем занимается легендарный Роналдиньо. ФОТО
- Жена Лунина рассказала о реакции мужа на переход Кепы в Реал. ФОТО