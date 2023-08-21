Кожушко: Этот матч с Шахтером запомнится на всю жизнь

Нападающий "Кривбасса" Олег Кожушко поделился эмоциями после домашней ничьей с "Шахтером" (3:3) в 4 туре УПЛ.

"Невероятные эмоции, незабываемая такая игра получилась. Мы вернулись в игру с 0:2, поэтому очень довольны. Наверное, этот матч запомнится на всю жизнь. Как я забил? Увидел, что Дибанго бежит открываться за спины игрокам "Шахтера" - и я пошел замыкать его передачу. Так получилось, что забил мяч.

Когда забивал - почувствовал небольшую боль в задней поверхности бедра. Был дискомфорт - решил, что не могу дальше продолжать игру. Думаю, по такой игре ничья с донецким "Шахтером", чемпионом нашей страны - хороший положительный результат. Учитывая то, как развивался поединок с пропущенными мячами и удалением - все закончилось хорошо", - приводит слова форварда официальный сайт криворожан.