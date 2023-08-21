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Сидорчук отыграл юбилейный матч в УПЛ

Премьер-лига
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Юбилей со вкусом поражения

Сидорчук отыграл юбилейный матч в УПЛ

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Поединок 4-го тура чемпионата Украины против "Черноморца" (2:3) стал особенным для капитана "Динамо" Сергея Сидорчука.

Полузащитник "бело-синих" провел свой юбилейный, 250-й, матч в рамках отечественной Премьер-лиги. 213 из них он сыграл в футболке киевского клуба, еще 37 - в составе запорожского "Металлурга".

Кроме того, в этой игре хавбек отметился забитым голом, но "Динамо" проиграло.

Заметим, что в 1-м туре Сидорчук отпраздновал 150-й поединок в статусе капитана киевлян во всех турнирах.

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В статье: Сергей Сидорчук Динамо (Киев) Черноморец (Одесса)
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Источник:
fcdynamo.com

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