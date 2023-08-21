Хомченовский: Мое удаление? По игре казалось, что ничего страшного в том эпизоде не было

Полузащитник и капитан "Кривбасса" Дмитрий Хомченовский прокомментировал домашний матч с "Шахтером" (3:3) в 4 туре УПЛ, забитый мяч и свое удаление.

"Очень хороший матч с чемпионом нашей страны. Ждали эту встречу и тщательно к ней готовились. Мы несколько раз уступали - и все же догоняли соперника в счете. Считаю, этот поединок можем занести себе в актив.

Я долгое время ждал этого гола. Забить такой команде - всегда приятно. Плюс ко всему, это дало нам определенный импульс, ведь потом мы начали отыгрываться. Я очень доволен! Без ошибок в футболе никак. И "Шахтер" ошибался, и мы. Главное, что не опустили руки и продолжали играть дальше, добыв ничейный результат.