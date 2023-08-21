Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хомченовский: Мое удаление? По игре казалось, что ничего страшного в том эпизоде не было
Капитан "Кривбасса" получил прямую красную карточку
Фото: fckryvbas.com
Полузащитник и капитан "Кривбасса" Дмитрий Хомченовский прокомментировал домашний матч с "Шахтером" (3:3) в 4 туре УПЛ, забитый мяч и свое удаление.
"Очень хороший матч с чемпионом нашей страны. Ждали эту встречу и тщательно к ней готовились. Мы несколько раз уступали - и все же догоняли соперника в счете. Считаю, этот поединок можем занести себе в актив.
Я долгое время ждал этого гола. Забить такой команде - всегда приятно. Плюс ко всему, это дало нам определенный импульс, ведь потом мы начали отыгрываться. Я очень доволен! Без ошибок в футболе никак. И "Шахтер" ошибался, и мы. Главное, что не опустили руки и продолжали играть дальше, добыв ничейный результат.
Ребята очень рады. Юрий Николаевич в раздевалке всех поблагодарил за такую эмоциональную игру. Думаю, и болельщикам, и футболистам поединок понравился. Для нас этот результат с "Шахтером" - отличный ментальный толчок в свете следующих матчей.
Удаление? По игре казалось, что ничего страшного в том эпизоде не было. Будем смотреть и решать. Это прямая красная - теперь не знаю, сколько матчей дисквалификации дадут", - отметил Хомченовский.
Популярное сейчас
- Шахтер может перехватить Русина у Сандерленда - Журналист
- СМИ назвали имя зарубежного тренера, с которым контактирует Днепр-1
- Кубок Украины, Динамо, Днепр-1 и Заря в еврокубках. Расписание матчей на 21 – 27 августа
- Кучер подал в отставку с должности главного тренера Днепра-1
- Самая сексуальная женщина-арбитр в мире сводит с ума фанатов кадрами в бикини на пляже. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная жена аргентинской звезды Днепра-1. ФОТО