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Крыськив: Поздравлять не с чем - нужно было выигрывать, чтобы поздравлять
Горняки сыграли 3:3 с Кривбассом
shakhtar.com
Полузащитник "
– Дмитрий, матч был очень непростой. Почему?
– Наверное, мы сами сделали его непростым. Дважды имели преимущество в два мяча, но, не знаю почему, пропустили такие легкие голы. Надо будет на тренировках разобрать это, чтобы в следующих играх такого не повторялось.
– Тебя можно поздравить с дублем. Вспомнишь те эпизоды?
– Поздравлять не с чем, потому что нужно было выигрывать, чтобы поздравлять. Что касается голов, то в первом моменте очень хорошо Даниил Сикан подстроился, а я с ним сыграл в стенку – так забили. Во втором можно сказать, что не я отличился, а Артем Бондаренко: он очень хорошо перехватил и отдал мне, оставалось только попасть в пустые ворота.
– Почему первый тайм был таким результативным, а во втором что-то пошло не так?
– Не знаю, ведь моменты были как в первом, так и во втором тайме. Следует больше работать над реализацией моментов. Мы действительно могли в первом тайме закрывать игру: у нас мяч катался у чужих ворот, на линии вратарской, а нам не удавалось забить. Возможно, если бы мы отличились еще и имели преимущество в три гола, на этом игра закончилась бы.
– Накануне этот матч называли центральным. Можно ли сказать, что именно таким получилось противостояние?
– Матч получился действительно хорошим. Другие игры я не смотрел, потому что не было времени, но эта была интересной. Обидно, что не смогли увезти отсюда три очка.
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