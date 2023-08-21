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Крыськив: Поздравлять не с чем - нужно было выигрывать, чтобы поздравлять

Премьер-лига
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Горняки сыграли 3:3 с Кривбассом

Крыськив: Поздравлять не с чем - нужно было выигрывать, чтобы поздравлять

shakhtar.com

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Дмитрий Крыськив поделился впечатлениями от матча 4-го тура с "Кривбассом" (ничья 3:3).

– Дмитрий, матч был очень непростой. Почему?

– Наверное, мы сами сделали его непростым. Дважды имели преимущество в два мяча, но, не знаю почему, пропустили такие легкие голы. Надо будет на тренировках разобрать это, чтобы в следующих играх такого не повторялось.

– Тебя можно поздравить с дублем. Вспомнишь те эпизоды?

– Поздравлять не с чем, потому что нужно было выигрывать, чтобы поздравлять. Что касается голов, то в первом моменте очень хорошо Даниил Сикан подстроился, а я с ним сыграл в стенку – так забили. Во втором можно сказать, что не я отличился, а Артем Бондаренко: он очень хорошо перехватил и отдал мне, оставалось только попасть в пустые ворота.

– Почему первый тайм был таким результативным, а во втором что-то пошло не так?

– Не знаю, ведь моменты были как в первом, так и во втором тайме. Следует больше работать над реализацией моментов. Мы действительно могли в первом тайме закрывать игру: у нас мяч катался у чужих ворот, на линии вратарской, а нам не удавалось забить. Возможно, если бы мы отличились еще и имели преимущество в три гола, на этом игра закончилась бы.

– Накануне этот матч называли центральным. Можно ли сказать, что именно таким получилось противостояние?

– Матч получился действительно хорошим. Другие игры я не смотрел, потому что не было времени, но эта была интересной. Обидно, что не смогли увезти отсюда три очка.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Шахтер (Донецк) Дмитрий Крыськив
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Источник:
ФК Шахтар

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