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Игроки Оболони за победу над командами топ-4 получают двойные премиальные, - источник

Премьер-лига
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У киевлян есть своя мотивация

Игроки Оболони за победу над командами топ-4 получают двойные премиальные, - источник

instagram.com/fc_obolon_kyiv

Новина українською

Игроки "Оболони" получают солидные премиальные за победы над командами первой четверки прошлого сезона УПЛ, сообщает журналист Владимир Зверов. В частности речь идет о "Шахтере", "Днепре-1", "Заре" и "Динамо".

Как отмечает источник, речь идет о двойной сумме премиальных за победу, которая выходит больше, чем средняя месячная зарплата в клубе.

Напомним, вчера, 20 августа, "Оболонь" обыграла "Днепр-1" со счетом 2:1. До этого они дали бой "Динамо" (2:4).

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В статье: Оболонь (Киев)
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