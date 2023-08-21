Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Игроки Оболони за победу над командами топ-4 получают двойные премиальные, - источник
У киевлян есть своя мотивация
instagram.com/fc_obolon_kyiv
Игроки "
Как отмечает источник, речь идет о двойной сумме премиальных за победу, которая выходит больше, чем средняя месячная зарплата в клубе.
Напомним, вчера, 20 августа, "Оболонь" обыграла "Днепр-1" со счетом 2:1. До этого они дали бой "Динамо" (2:4).
Популярное сейчас
- Кубок Украины, Динамо, Днепр-1 и Заря в еврокубках. Расписание матчей на 21 – 27 августа
- Григорчук: Эта победа для всех тех людей, которые живут Черноморцем
- СМИ: ФСБ призывает Путина уволить Шойгу и ввести военное положение
- Кучер подал в отставку с должности главного тренера Днепра-1
- Жена Лунина рассказала о реакции мужа на переход Кепы в Реал. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная жена аргентинской звезды Днепра-1. ФОТО