Игроки Оболони за победу над командами топ-4 получают двойные премиальные, - источник

Игроки " Оболони " получают солидные премиальные за победы над командами первой четверки прошлого сезона УПЛ, сообщает журналист Владимир Зверов. В частности речь идет о "Шахтере", "Днепре-1", "Заре" и "Динамо".

Как отмечает источник, речь идет о двойной сумме премиальных за победу, которая выходит больше, чем средняя месячная зарплата в клубе.

Напомним, вчера, 20 августа, "Оболонь" обыграла "Днепр-1" со счетом 2:1. До этого они дали бой "Динамо" (2:4).