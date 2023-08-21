Цыганык: Ван Леувен абсолютно авторитарный тренер, и игрокам Шахтера это не нравится

Украинский журналист и комментатор Игорь Цыганик поведал о напряженной ситуации в " Шахтере ". По его словам, игроки не очень довольны новым главным тренером Патриком ван Леувеном.

"Ван Леувену непросто. Насколько я знаю, там еще существует шлейф предыдущего тренера. У Йовичевича и ван Леувена кардинально разные подходы. Йовичевич – демократ, он хотел объединить команду, он коммуникабельный, улыбка, пошутить. Таким образом, Йовичевич работал с коллективом. И эти футболисты привыкли к этому.

Сейчас пришел ван Леувен, абсолютно авторитарный тренер, не терпящий слова "нет". Он начинает передавливать игроков. Безусловно, это футболистам не нравится. И это заметно не только на футбольном поле, а также звучит и в высказываниях некоторых футболистов. Они недовольны, но ван Леувен имеет свою определенную систему, и он пытается ее внедрить. Либо он сломает этих футболистов и заставит делать то, что ему нужно, или конфликт выльется в плохую историю", - заявил Цыганык.