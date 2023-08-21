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Цыганык: Днепр-1 ведет переговоры с несколькими молодыми испанскими тренерами
Испанский вектор
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Украинский журналист и комменаттор Игорь Цыганик рассказал о том, кто может возглавить "
"На ответный матч против "Спартака" будет назначен новый специалист. Кто это будет?
Сейчас ведутся переговоры с несколькими испанцами, молодыми испанцами с хорошим образованием, хорошими дипломами, возможно, имеют определенные перспективы. Я думаю, что один из них, скорее всего, и возглавит "Днепр-1", – сказал Цыганик.
Напомним, что ранее СМИ писали о том, что, "Днепр-1" может возглавить
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