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Цыганык: Днепр-1 ведет переговоры с несколькими молодыми испанскими тренерами

Премьер-лига
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Испанский вектор

Цыганык: Днепр-1 ведет переговоры с несколькими молодыми испанскими тренерами

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Новина українською

Украинский журналист и комменаттор Игорь Цыганик рассказал о том, кто может возглавить "Днепр-1" после отставки Александра Кучера.

"На ответный матч против "Спартака" будет назначен новый специалист. Кто это будет?

Сейчас ведутся переговоры с несколькими испанцами, молодыми испанцами с хорошим образованием, хорошими дипломами, возможно, имеют определенные перспективы. Я думаю, что один из них, скорее всего, и возглавит "Днепр-1", – сказал Цыганик.

Напомним, что ранее СМИ писали о том, что, "Днепр-1" может возглавить 39-летний испанец Гонсало Гарсия-Гарсия.

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В статье: Игорь Цыганык СК Днепр-1
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Источник:
Football Hub

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