Цыганык: Днепр-1 ведет переговоры с несколькими молодыми испанскими тренерами

Украинский журналист и комменаттор Игорь Цыганик рассказал о том, кто может возглавить " Днепр-1 " после отставки Александра Кучера.

"На ответный матч против "Спартака" будет назначен новый специалист. Кто это будет? Сейчас ведутся переговоры с несколькими испанцами, молодыми испанцами с хорошим образованием, хорошими дипломами, возможно, имеют определенные перспективы. Я думаю, что один из них, скорее всего, и возглавит "Днепр-1", – сказал Цыганик.