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Шахтер интересуется 15-летним защитником Металлиста, - источник

Премьер-лига
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Кирилл Дигтярь уже успел побить рекорд УПЛ

Шахтер интересуется 15-летним защитником Металлиста, - источник

scdnipro1.com.ua

Новина українською

"Шахтер" интересуется 15-летним универсалом "Металлиста" Кириллом Дигтярем. Об этом сообщает журналист Владимир Зверов.

Основной позицией Дигтяря считается центр обороны. Тем не менее, парень может сыграть на позициях крайнего нападающего, левого центрального хавбека, левого и правого защитника.

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В этом сезоне футболист принял участие во всех четырех матчах харьковского клуба. В прошом сезоне провел две игры в УПЛ.

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В статье: Шахтер (Донецк) Металлист (Харьков) Кирилл Дигтярь
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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital

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