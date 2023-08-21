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Шахтер интересуется 15-летним защитником Металлиста, - источник
Кирилл Дигтярь уже успел побить рекорд УПЛ
scdnipro1.com.ua
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Основной позицией Дигтяря считается центр обороны. Тем не менее, парень может сыграть на позициях крайнего нападающего, левого центрального хавбека, левого и правого защитника.
В этом сезоне футболист принял участие во всех четырех матчах харьковского клуба. В прошом сезоне провел две игры в УПЛ.
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Источник:ПРОФУТБОЛ Digital
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