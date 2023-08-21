"Хочу стать частью большой истории". Кривбасс подписал Дениса Кузыка

" Кривбасс " подписал контракт с 20-летним защитником Денисом Кузыком.

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение сторон рассчитано на 3 года. В новой команде Денис будет играть под № 18.

"Рад присоединиться к "Кривбассу". Клуб возрождается, и я хочу стать частью большой истории", - прокомментировал событие сам игрок.

Ранее Кузык также играл за "Черноморец", а в прошлом сезоне побывал в аренде в "Колосе" и "Львове". В общей сложности он провел 17 матчей в УПЛ и сделал 1 результативный пас.