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"Хочу стать частью большой истории". Кривбасс подписал Дениса Кузыка
Еще один новичок для Кривбасса
fckryvbas.com
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Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение сторон рассчитано на 3 года. В новой команде Денис будет играть под № 18.
"Рад присоединиться к "Кривбассу". Клуб возрождается, и я хочу стать частью большой истории", - прокомментировал событие сам игрок.
Ранее Кузык также играл за "Черноморец", а в прошлом сезоне побывал в аренде в "Колосе" и "Львове". В общей сложности он провел 17 матчей в УПЛ и сделал 1 результативный пас.
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