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"Хочу стать частью большой истории". Кривбасс подписал Дениса Кузыка

Премьер-лига
(1 голосов)

Еще один новичок для Кривбасса

"Хочу стать частью большой истории". Кривбасс подписал Дениса Кузыка

fckryvbas.com

Новина українською

"Кривбасс" подписал контракт с 20-летним защитником Денисом Кузыком.

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение сторон рассчитано на 3 года. В новой команде Денис будет играть под № 18.

"Рад присоединиться к "Кривбассу". Клуб возрождается, и я хочу стать частью большой истории", - прокомментировал событие сам игрок.

Ранее Кузык также играл за "Черноморец", а в прошлом сезоне побывал в аренде в "Колосе" и "Львове". В общей сложности он провел 17 матчей в УПЛ и сделал 1 результативный пас.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Денис Кузык
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Источник:
ФК Кривбас

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