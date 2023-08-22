Бескоровайный о 3:3 с Шахтером: Не могу сказать, что я доволен этим результатом

Защитник "Кривбасса" Даниил Бескоровайный поделился мыслями о домашнем матче 4 тура УПЛ против "Шахтера" (3:3).

"Играли против хорошего соперника. Немножко все началось нервно, пропустили два гола. Тяжело начали, очень тяжело. Досадные ошибки были. Пока подстраивались, набрали нужный темп... Спасибо Богу, что сыграли 3:3, набрали зачетный балл - и можем двигаться дальше.

В первую очередь, хотел бы поблагодарить всех ребят, всех товарищей по команде, которые бились до конца и показали характер. Мы прекрасно знаем, что играем дома, бьемся за свою семью, свой город. Поэтому очень благодарен всем. Я только за то, чтобы забивать и дальше! Главное, чтобы команда двигалась вперед и набирала зачетные баллы.