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Бескоровайный о 3:3 с Шахтером: Не могу сказать, что я доволен этим результатом

Премьер-лига
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Защитник "Кривбасса" прокомментировал ничью с "горняками"

Бескоровайный о 3:3 с Шахтером: Не могу сказать, что я доволен этим результатом

Скриншот: канал Кривбасу на YouTube

Новина українською

Защитник "Кривбасса" Даниил Бескоровайный поделился мыслями о домашнем матче 4 тура УПЛ против "Шахтера" (3:3).

"Играли против хорошего соперника. Немножко все началось нервно, пропустили два гола. Тяжело начали, очень тяжело. Досадные ошибки были. Пока подстраивались, набрали нужный темп... Спасибо Богу, что сыграли 3:3, набрали зачетный балл - и можем двигаться дальше.

В первую очередь, хотел бы поблагодарить всех ребят, всех товарищей по команде, которые бились до конца и показали характер. Мы прекрасно знаем, что играем дома, бьемся за свою семью, свой город. Поэтому очень благодарен всем. Я только за то, чтобы забивать и дальше! Главное, чтобы команда двигалась вперед и набирала зачетные баллы.

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Хочется всегда побеждать. Тем более - перед родными трибунами. Даже с таким соперником, как "Шахтер", мы стремимся выиграть. Да, получилось 3:3... Конечно, одно очко - это уже не поражение. Но не могу сказать, что я очень доволен этим результатом. Считаю, мы могли сыграть лучше.

И те голы, которые мы пропустили, требуют детального разбора. На тренировках мы все проработаем, чтобы в дальнейшем подобного не допускать", - рассказал Бескоровайный.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Шахтер (Донецк) Даниил Бескоровайный
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Источник:
fckryvbas.com

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