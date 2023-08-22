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Хавбек Днепра-1 согласовал контракт с аргентинским клубом
Футболист близок к возвращению на родину
Фото: СК Днепр-1
Полузащитник "Днепра-1" Доминго Бланко в летнее трансферное окно может перейти на правах аренды в "Индепендьенте".
28-летний аргентинец уже согласовал все детали контракта с аргентинской командой. Но для завершения трансфера не хватает договоренности между двумя клубами.
Отмечается, что "Индепендьенте" ведет переговоры о назначении главным тренером экс-нападающего сборной Аргентины Карлоса Тевеса, и тот уже одобрил кандидатуру Бланко в качестве потенциального усиления состава.
Контракт Бланко с "Днепром-1" действителен до лета 2025 года. Легионер не имеет возможности воспользоваться Annexe 7 ФИФА, так как подписал соглашение с украинским клубом после начала полномасштабной фазы российско-украинской войны.
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