Хавбек Днепра-1 согласовал контракт с аргентинским клубом

Полузащитник "Днепра-1" Доминго Бланко в летнее трансферное окно может перейти на правах аренды в "Индепендьенте".

28-летний аргентинец уже согласовал все детали контракта с аргентинской командой. Но для завершения трансфера не хватает договоренности между двумя клубами.

Отмечается, что "Индепендьенте" ведет переговоры о назначении главным тренером экс-нападающего сборной Аргентины Карлоса Тевеса, и тот уже одобрил кандидатуру Бланко в качестве потенциального усиления состава.

Контракт Бланко с "Днепром-1" действителен до лета 2025 года. Легионер не имеет возможности воспользоваться Annexe 7 ФИФА, так как подписал соглашение с украинским клубом после начала полномасштабной фазы российско-украинской войны.