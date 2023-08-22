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Хавбек Днепра-1 согласовал контракт с аргентинским клубом

Премьер-лига
(1 голосов)

Футболист близок к возвращению на родину

Хавбек Днепра-1 согласовал контракт с аргентинским клубом

Фото: СК Днепр-1

Новина українською

Полузащитник "Днепра-1" Доминго Бланко в летнее трансферное окно может перейти на правах аренды в "Индепендьенте".

28-летний аргентинец уже согласовал все детали контракта с аргентинской командой. Но для завершения трансфера не хватает договоренности между двумя клубами.

Отмечается, что "Индепендьенте" ведет переговоры о назначении главным тренером экс-нападающего сборной Аргентины Карлоса Тевеса, и тот уже одобрил кандидатуру Бланко в качестве потенциального усиления состава.

Контракт Бланко с "Днепром-1" действителен до лета 2025 года. Легионер не имеет возможности воспользоваться Annexe 7 ФИФА, так как подписал соглашение с украинским клубом после начала полномасштабной фазы российско-украинской войны.

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В статье: Индепендьенте (Авельянеда) СК Днепр-1 Доминго Бланко
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Источник:
Ole.com.ar

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