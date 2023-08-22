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Журналист назвал нынешний бюджет Динамо

Премьер-лига
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За 10 лет траты сократились

Журналист назвал нынешний бюджет Динамо

fcdynamo.com

Новина українською

Украинский журналист и комментатор Виктор Вацко в программе "Вацко on air" озвучил нынешний бюджет киевского "Динамо".

"В Украине за последние полтора года все изменилось кардинально и в катастрофически худшую сторону. 10 лет назад у "Динамо" годовой бюджет был 100 миллионов долларов, может 120-130, а футболисты стоили в разы дешевле, чем сейчас. Тогда к киевлянам хотели ехать игроки из заграницы: бюджет, зарплата, Лига чемпионов.

Сейчас бюджет клуба это 20-25 млн долларов. Команда не может приобрести нормального футболиста на проблемную позицию. Центрфорварда 5 лет искали, так и не нашли, свой Ванат вырос. Защитника купить не могут", - сказал журналист.

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В статье: Виктор Вацко Динамо (Киев)
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Источник:
Вацко on air

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