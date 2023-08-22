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"У нас есть градация в оплате". Директор Оболони - о премиальных за победу над Днепром-1

Премьер-лига
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За победу над командами из топ-4 предусмотрены повышенные премиальные

"У нас есть градация в оплате". Директор Оболони - о премиальных за победу над Днепром-1

Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько

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Директор "Оболони" Александр Ризниченко рассказал о системе мотивации для игроков киевского клуба.

Читайте такжеИгроки Оболони за победу над командами топ-4 получают двойные премиальные, - источник

– Александр Иванович, за победы над командами первой четверки и, соответственно, за победу над "Днепром-1" игроки "Оболони" получат двойные премиальные?

– По сравнению с обычными соперниками - это да.

– И эти двойные премиальные даже выше средней месячной заработной платы в команде?

– Не выше, чем средняя месячная заработная плата, но они достаточно высокие.

– Сопоставимы с месячной зарплатой?

– Да.

– У вас есть персональные премиальные за забитые голы?

– Персональных - нет. Но, конечно, Игорь Краснопир получит на 100% такие же премиальные, как игроки основы.

У нас есть градация в оплате - если игрок вышел в основе, на замену, вышел на замену и забил гол, попал в заявку. Мотивация - чтобы попадать в основу и выходить на поле, - заявил Ризниченко.

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В статье: Оболонь (Киев) Александр Ризниченко
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