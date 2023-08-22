Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Александрия возьмет в аренду полузащитника Шахтера
Прошлый сезон он провел в "Кривбассе"
Фото: ФК Кривбас
Полузащитник "Шахтера" Артур Микитишин станет игроком "Александрии". 20-летний хавбек перейдет в стан "горожан" на правах аренды. Об этом сообщает журналист и комментатор Виктор Вацко.
Минувший сезон Микитишин провел в аренде в "Кривбассе". На его счету 1 гол и 2 ассиста в 20 матчах за криворожскую команду.
До этого Микитишин играл в аренде за "Мариуполь" и венгерский "Керюлети". Он также провел 6 поединков за сборную Украины U-19.
Напомним, этим летом "Александрия, " арендовала у "Шахтера" двух футболистов - хавбека Кирилла Сигеева и защитника Романа Савченко. Также горожане подписали двух экс-игроков донецкой команды - полузащитника Дениса Шостака и нападающего Владислава Погорелого.
Популярное сейчас
- Официально. Шахтер подписал защитника сборной Грузии
- Журналист назвал нынешний бюджет Динамо
- Динамо прибыло в Бухарест на домашний матч с Бешикташем
- Кучер подал в отставку с должности главного тренера Днепра-1
- Бывшая звезда Милана и Барселоны развелся уже с третьей женой-моделью. ФОТО
- Жена Лунина рассказала о реакции мужа на переход Кепы в Реал. ФОТО