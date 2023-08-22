Александрия возьмет в аренду полузащитника Шахтера

Полузащитник "Шахтера" Артур Микитишин станет игроком "Александрии". 20-летний хавбек перейдет в стан "горожан" на правах аренды. Об этом сообщает журналист и комментатор Виктор Вацко.

Минувший сезон Микитишин провел в аренде в "Кривбассе". На его счету 1 гол и 2 ассиста в 20 матчах за криворожскую команду.

До этого Микитишин играл в аренде за "Мариуполь" и венгерский "Керюлети". Он также провел 6 поединков за сборную Украины U-19.

Напомним, этим летом "Александрия, " арендовала у "Шахтера" двух футболистов - хавбека Кирилла Сигеева и защитника Романа Савченко. Также горожане подписали двух экс-игроков донецкой команды - полузащитника Дениса Шостака и нападающего Владислава Погорелого.