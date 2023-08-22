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Александрия возьмет в аренду полузащитника Шахтера

Премьер-лига
(1 голосов)

Прошлый сезон он провел в "Кривбассе"

Александрия возьмет в аренду полузащитника Шахтера

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Артур Микитишин станет игроком "Александрии". 20-летний хавбек перейдет в стан "горожан" на правах аренды. Об этом сообщает журналист и комментатор Виктор Вацко.

Минувший сезон Микитишин провел в аренде в "Кривбассе". На его счету 1 гол и 2 ассиста в 20 матчах за криворожскую команду.

До этого Микитишин играл в аренде за "Мариуполь" и венгерский "Керюлети". Он также провел 6 поединков за сборную Украины U-19.

Напомним, этим летом "Александрия, " арендовала у "Шахтера" двух футболистов - хавбека Кирилла Сигеева и защитника Романа Савченко. Также горожане подписали двух экс-игроков донецкой команды - полузащитника Дениса Шостака и нападающего Владислава Погорелого.

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В статье: Шахтер (Донецк) ФК Александрия Артур Микитишин
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Источник:
Вацко on air

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Комментарии (1)
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Грязный Гаррик (C)
22.08.2023 в 13:32
Почему у нас отдают в аренду только в клубы УПЛ?Почему не в первую лигу ???Там полно команд достойных...Надоели аренды по кругу
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