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Официально. Шахтер подписал защитника сборной Грузии

Премьер-лига
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(1 голосов)

Контракт - на 5 лет

Официально. Шахтер подписал защитника сборной Грузии

Фото: shakhtar.com

Новина українською

Грузинский защитник "Црвены Звезды" Иракли Азарови перешел в "Шахтер". Об этом сообщает официальный сайт донецкого клуба.

Сумма трансфера не разглашается.

21-летний фулбек сборной Грузии заключил контракт с горняками до 30 июня 2028 года.

Азарови начинал заниматься футболом в академии "Динамо" (Тбилиси), за первую команду которого дебютировал в 17 лет и провел 14 матчей (3 ассиста). В январе 2021-го перешел в "Динамо" (Батуми), где сразу стал игроком основы и за полтора года сыграл 65 матчей (4 гола, 10 ассистов). С сезона-2022/23 выступал в составе белградской "Црвены Звезды" (26 матчей, 3 ассиста).

Чемпион Грузии (2019, 2020, 2021), чемпион Сербии (2023).

В его активе также 12 поединков за национальную сборную Грузии. Transfermarkt оценивает Азарови в 1,5 млн евро.

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В статье: Шахтер (Донецк) Црвена Звезда (Белград)
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Источник:
shakhtar.com

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Комментарии (5)
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Maldini (Киев)
22.08.2023 в 14:56
Неужели в академии Шахтёра кончились кадры?!Против него ничего не имею,но всё же..Мы любим Украину,но как?!Были одни бразилы,а теперь грошэй нэма,так давай из Ближнего зарубежья?!Шахтёру пора вспомнить.что клуб ещё УКРАИНСКИЙ!Нужна полная ПЕРЕЗАГРУЗКА клуба и его философия!Слава Украине и её вболивальныкам!
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+1
0
Червяк (Донецкая)
22.08.2023 в 14:38
кому боятися? Корнієнку чи Фарині?
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+1
0
Dr. House (Поділля)
22.08.2023 в 14:17
Не зрозуміло кого підписують...А що, власні гравці із Академії гірші за незрозумілих грузинів? Вже на Гочолейшвілі надивилися...
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+2
0
fanatSD (донецк)
22.08.2023 в 13:36
один грузин уже есть,правда защитник он никакой.слева есть корниенко,педриньо,....топалов,может играть и матвиенко.зачем ещё один?на вырост?у команды нет больше проблем с составом?
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+1
0
Грязный Гаррик (C)
22.08.2023 в 13:31
Зачем давать грузинам игровую практику?ставили бы играть своих..
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+1
-1

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