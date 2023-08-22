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Официально. Шахтер подписал защитника сборной Грузии
Контракт - на 5 лет
Фото: shakhtar.com
Грузинский защитник "Црвены Звезды" Иракли Азарови перешел в "Шахтер". Об этом сообщает официальный сайт донецкого клуба.
Сумма трансфера не разглашается.
21-летний фулбек сборной Грузии заключил контракт с горняками до 30 июня 2028 года.
Азарови начинал заниматься футболом в академии "Динамо" (Тбилиси), за первую команду которого дебютировал в 17 лет и провел 14 матчей (3 ассиста). В январе 2021-го перешел в "Динамо" (Батуми), где сразу стал игроком основы и за полтора года сыграл 65 матчей (4 гола, 10 ассистов). С сезона-2022/23 выступал в составе белградской "Црвены Звезды" (26 матчей, 3 ассиста).
Чемпион Грузии (2019, 2020, 2021), чемпион Сербии (2023).
В его активе также 12 поединков за национальную сборную Грузии. Transfermarkt оценивает Азарови в 1,5 млн евро.
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