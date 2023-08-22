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Стало известно, сколько Шахтер заплатил за грузинского защитника
Фулбек "Црвены Звезды" перешел в донецкий клуб
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Защитник "Црвены Звезды" Иракли Азаров официально стал игроком "Шахтера". Грузин поставил свою подпись под договором, которое будет действовать до 30 июня 2028 года.
В новой команде Иракли будет выступать под 16-м номером.
Клубы не стали раскрывать финансовые условия соглашение, однако Transfermarkt знает все. Согласно информации ресурса, трансфер 21-летнего фулбека обошелся донецкому клубу в 3 миллиона евро.
К слову, Азаров выступал за "Црвену Звезду" с лета 2022 года. Тогда он присоединился к команде из "Динамо" Батуми за 300 тысяч евро. В сезоне-2022/23 Иракли сыграл 26 матчей за сербский клуб и сделал 3 ассиста.
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