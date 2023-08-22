Стало известно, сколько Шахтер заплатил за грузинского защитника

Защитник "Црвены Звезды" Иракли Азаров официально стал игроком "Шахтера". Грузин поставил свою подпись под договором, которое будет действовать до 30 июня 2028 года.

В новой команде Иракли будет выступать под 16-м номером.

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Клубы не стали раскрывать финансовые условия соглашение, однако Transfermarkt знает все. Согласно информации ресурса, трансфер 21-летнего фулбека обошелся донецкому клубу в 3 миллиона евро .

К слову, Азаров выступал за "Црвену Звезду" с лета 2022 года. Тогда он присоединился к команде из "Динамо" Батуми за 300 тысяч евро. В сезоне-2022/23 Иракли сыграл 26 матчей за сербский клуб и сделал 3 ассиста.