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Стало известно, сколько Шахтер заплатил за грузинского защитника

Премьер-лига
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Фулбек "Црвены Звезды" перешел в донецкий клуб

Стало известно, сколько Шахтер заплатил за грузинского защитника

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Защитник "Црвены Звезды" Иракли Азаров официально стал игроком "Шахтера". Грузин поставил свою подпись под договором, которое будет действовать до 30 июня 2028 года.

В новой команде Иракли будет выступать под 16-м номером.

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Клубы не стали раскрывать финансовые условия соглашение, однако Transfermarkt знает все. Согласно информации ресурса, трансфер 21-летнего фулбека обошелся донецкому клубу в 3 миллиона евро.

К слову, Азаров выступал за "Црвену Звезду" с лета 2022 года. Тогда он присоединился к команде из "Динамо" Батуми за 300 тысяч евро. В сезоне-2022/23 Иракли сыграл 26 матчей за сербский клуб и сделал 3 ассиста.

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В статье: Шахтер (Донецк) Црвена Звезда (Белград)
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Источник:
Transfermarkt

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