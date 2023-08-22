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В Европе появился еще один претендент на Русина, - СМИ

Премьер-лига
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А вот переход игрока в Шахтер выглядит маловероятным

В Европе появился еще один претендент на Русина, - СМИ

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

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Не только в "Сандерленде" проявляют интерес к лидеру и одновременно форварду "Зари" Назарию Русину.

Как сообщает "ТаТоТаке", 24-летним игроком также интересуется один из клубов бельгийской Лиги Жупиле. Правда, что это за клуб, источник информации не дает.

Что же касается слухов о возможном переходе Назария в "Шахтер", то его вероятность "маловероятна". Источники в донецком клубе опровергают то, что переговоры о Русине вышли на продвинутую стадию.

Напомним, что Русин уже оправился после травмы и отправился с "Зарей" на матч Лиги Европы против "Славии".

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В статье: Заря (Луганск) Шахтер (Донецк) Назарий Русин
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Источник:
ТаТоТаке

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