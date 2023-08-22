В Европе появился еще один претендент на Русина, - СМИ

Не только в "Сандерленде" проявляют интерес к лидеру и одновременно форварду "Зари" Назарию Русину.

Как сообщает "ТаТоТаке", 24-летним игроком также интересуется один из клубов бельгийской Лиги Жупиле. Правда, что это за клуб, источник информации не дает.

Что же касается слухов о возможном переходе Назария в "Шахтер", то его вероятность "маловероятна". Источники в донецком клубе опровергают то, что переговоры о Русине вышли на продвинутую стадию.