Вслед за Кучером тренерский штаб Днепра-1 покинули три тренера и администратор

После отставки Александра Кучера " Днепр-1 " покинули также помощник главного тренера Андрей Кудымов, тренеры Юрий Ушмаев и Александр Грицай, а также администратор Вадим Комардин.

Все они, за исключением Грицая, приходили в "Днепр-1" с подачи тогдашнего спортивного директора клуба Евгения Красникова, с которым ранее работали в харьковских "Арсенале" и "Металлисте" (а Комардин еще и в сборной Украины и киевском "Динамо").

На этом фоне слегка неожиданным выглядит увольнение Александра Грицая, человека с богатым днепровским прошлым (выступал за "Днепр", за который он играл с 2000 по 2008 год). Тем более что еще вчера он проводил с командой тренировочное занятие в Ужгороде.

Напомним, что сегодня утром "Днепр-1" отправился в Трнаву, где уже завтра проведет первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги конференций со словацким "Спартаком".