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Шаран: От Металлиста 1925 пропустили гол из чистого положения вне игры
И снова о судействе
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Главный тренер "Миная" Владимир Шаран в комментарии клубной пресс-службе прокомментировал
"Игра была равная, но я недоволен первым таймом, хотя мы создали несколько неплохих моментов, чтобы открыть счет. До перерыва соперник все же играл лучше.
После перерыва мы сменили тактическую схему, произвели замены и сыграли так, как, откровенно говоря, мы хотели. Но для получения результата нужно было сделать решающий удар, который мы, к большому сожалению, не нанесли. А моменты для этого были очень хорошие. Еще и пропустили гол из чистого положения вне игры.
После этого было трудно уже отыграться, хотя возможности еще были. Так что это грубая ошибка ассистента главного арбитра. Дмитренко, завершавший атаку, находился вне игры. Жаль, что не на всех матчах работает система VAR. VAR работает на поединках, в которых хозяевам поля приходится платить немалые деньги. Однако система действительно помогает. А ее отсутствие влияет на результат", – сказал Шаран.
В настоящее время "Минай" идет без побед и занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Украины.
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