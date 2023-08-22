  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Шаран: От Металлиста 1925 пропустили гол из чистого положения вне игры
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шаран: От Металлиста 1925 пропустили гол из чистого положения вне игры

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

И снова о судействе

Шаран: От Металлиста 1925 пропустили гол из чистого положения вне игры

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

Главный тренер "Миная" Владимир Шаран в комментарии клубной пресс-службе прокомментировал поражение от харьковского "Металлиста 1925" (0:1) в рамках 4-го тура УПЛ.

"Игра была равная, но я недоволен первым таймом, хотя мы создали несколько неплохих моментов, чтобы открыть счет. До перерыва соперник все же играл лучше.

После перерыва мы сменили тактическую схему, произвели замены и сыграли так, как, откровенно говоря, мы хотели. Но для получения результата нужно было сделать решающий удар, который мы, к большому сожалению, не нанесли. А моменты для этого были очень хорошие. Еще и пропустили гол из чистого положения вне игры.

После этого было трудно уже отыграться, хотя возможности еще были. Так что это грубая ошибка ассистента главного арбитра. Дмитренко, завершавший атаку, находился вне игры. Жаль, что не на всех матчах работает система VAR. VAR работает на поединках, в которых хозяевам поля приходится платить немалые деньги. Однако система действительно помогает. А ее отсутствие влияет на результат", – сказал Шаран.

В настоящее время "Минай" идет без побед и занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Украины.

По теме
yellow-arrow
Вслед за Кучером тренерский штаб Днепра-1 покинули три тренера и администратор
yellow-arrow
В Европе появился еще один претендент на Русина, - СМИ
yellow-arrow
Юрий Кулиш отмечает юбилей
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Владимир Шаран Металлист 1925 (Харьков) ФК Минай
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Минай

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде