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Ворскла арендовала 18-летнего форварда Металлиста 1925
Владислав Островский до конца сезона будет играть за полтавчан
Фото: ФК Металіст 1925
Нападающий "
Арендное соглашение рассчитано до конца текущего сезона.
18-летний Островский имеет в своем активе 10 матчей в составе главной команды "Металлиста 1925" в УПЛ и 38 матчей за юношескую команду, у которых отличился 12 забитыми голами.
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Источник:Металлист 1925
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