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Ворскла арендовала 18-летнего форварда Металлиста 1925

Премьер-лига
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Владислав Островский до конца сезона будет играть за полтавчан

Ворскла арендовала 18-летнего форварда Металлиста 1925

Фото: ФК Металіст 1925

Новина українською

Нападающий "Металлиста 1925" Владислав Островский на правах аренды перешел в "Ворсклу", сообщает пресс-служба полтавчан.

Арендное соглашение рассчитано до конца текущего сезона.

18-летний Островский имеет в своем активе 10 матчей в составе главной команды "Металлиста 1925" в УПЛ и 38 матчей за юношескую команду, у которых отличился 12 забитыми голами.

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В статье: Ворскла (Полтава) Металлист 1925 (Харьков) Владислав Островский
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Источник:
Металлист 1925

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