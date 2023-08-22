Новичок Шахтера Азаров определился с игровым номером

Грузинский новичок " Шахтера " защитник Иракли Азаров (именно такую транскрипцию фамилию дают "горняки") определился с номером в команде.

Как сообщает пресс-служба "горняков", защитник в своей новой команде будет играть под №16.

Напомним, что 21 футболист перешел из "Црвены Звезды", подписал контракт на 5 лет, по данным СМИ, за этот трансфер "горняки" заплатили 3 млн. евро.

21-летний Азарови начинал заниматься футболом в академии "Динамо" (Тбилиси), за первую команду которого дебютировал в 17 лет и провел 14 матчей (3 ассиста).

Азарови начинал заниматься футболом в академии "Динамо" (Тбилиси), за первую команду которого дебютировал в 17 лет и провел 14 матчей (3 ассиста). В январе 2021-го перешел в "Динамо" (Батуми), где сразу стал игроком основы и за полтора года сыграл 65 матчей (4 гола, 10 ассистов). С сезона-2022/23 выступал в составе белградской "Црвены Звезды" (26 матчей, 3 ассиста).

Чемпион Грузии (2019, 2020, 2021), чемпион Сербии (2023).

В его активе также 12 поединков за национальную сборную Грузии.