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Болельщики Полесья выберут новую эмблему клуба - в конкурсе будет присутствовать и нынешний вариант
Слово за болельщиками
фото из свободных источников
Житомирское "
Клуб уже проводил голосование по поводу нынешней эмблемы - 60% опрошенных болельщиков проголосовали за сохранение старого логотипа, но в то же время 40% фанатов думают, что лого "Полесье" нуждается в обновлении.
Поэтому клуб принял компромиссное решение: в ближайшее время будет объявлен конкурс на разработку нового логотипа ФК "Полесье", лучшие работы будут определены жюри.
После завершения конкурса будет объявлено еще одно голосование: клуб попросит болельщиков рассмотреть три новых варианта эмблемы, а также действующую эмблему ФК. Таким образом, фанам "Полесье" будет предложено определиться между новыми вариантами и действующим лого.
Подробные условия конкурса "Полесье" обещает опубликовать в ближайшее время.
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