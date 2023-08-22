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Болельщики Полесья выберут новую эмблему клуба - в конкурсе будет присутствовать и нынешний вариант

Премьер-лига
(1 голосов)

Слово за болельщиками

Болельщики Полесья выберут новую эмблему клуба - в конкурсе будет присутствовать и нынешний вариант

фото из свободных источников

Новина українською

Житомирское "Полесье" анонсировало проведение опроса среди болельщиков об обновлении логотипа клуба.

Клуб уже проводил голосование по поводу нынешней эмблемы - 60% опрошенных болельщиков проголосовали за сохранение старого логотипа, но в то же время 40% фанатов думают, что лого "Полесье" нуждается в обновлении.

Поэтому клуб принял компромиссное решение: в ближайшее время будет объявлен конкурс на разработку нового логотипа ФК "Полесье", лучшие работы будут определены жюри.

После завершения конкурса будет объявлено еще одно голосование: клуб попросит болельщиков рассмотреть три новых варианта эмблемы, а также действующую эмблему ФК. Таким образом, фанам "Полесье" будет предложено определиться между новыми вариантами и действующим лого.

Подробные условия конкурса "Полесье" обещает опубликовать в ближайшее время.

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В статье: Полесье (Житомир)
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Источник:
ФК Полісся

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