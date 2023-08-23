Директор Оболони: Нельзя проводить матчи в 15:00 при +40 С

Директор "Оболони" Александр Ризниченко рассказал о сложности проведения матчей днем.

- Нельзя проводить такие матчи в 15:00, когда больше +40 С температура. Нигде даже, как говорится, не шелохнется листочек на дереве!

Оператор трансляции, который стоял на офсайдной камере, потерял сознание из-за этого. Мы сменили Вовкуна на 73 минуте по этой же причине. И еще несколько игроков были на грани.

У нас в среду кубковая игра со" Звягелем", назначенная на 15:00. Я уже обратился в компетентные органы с просьбой, чтобы перенести на более позднее время. Не знаю, какое там будет принято решение. Мы просто гробим здоровье футболистам. Не дай Бог, если будут большие проблемы.

- Игры ставят на 15:00, чтобы сэкономить на освещении?

- Световой день сейчас длинный. Нет никакой проблемы, чтобы матч поставить на 19. Если беспокоятся за освещение, то пусть разведут матчи по разным дням. При такой температуре, думаю, можно решить любой вопрос. Со "Звягелем" хотели бы сыграть хотя бы в 17-й. Футболисты теряют очень много влаги, пьют много воды, поэтому начинается тошнота, головокружение и другие неприятности, - отметил Ризниченко.

Заметим, что матч "Звягель" - "Оболонь" состоится сегодня и начнется все-таки в 15:00.